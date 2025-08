Corriere dello Sport: “Desplanches ha salutato i compagni. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato del Pescara entra nel vivo. Come riportato da Paolo Renzetti sulle colonne del Corriere dello Sport, è ormai tutto definito per Lorenzo Sgarbi, attaccante classe 2000 che arriva in Abruzzo in prestito secco dal Napoli. Nel frattempo si attende solo l’ufficialità per l’arrivo di Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003 in uscita dal Palermo, che ha già salutato i compagni rosanero. Anche per lui si tratta di un prestito, con l’obiettivo di ricoprire il ruolo di titolare nella porta biancazzurra.

Come prosegue Renzetti nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, l’attuale estremo difensore Ivan Saio potrebbe lasciare il club con la formula del prestito. Sempre nel reparto offensivo, resta viva l’ipotesi Giuseppe Ambrosino, anche lui di proprietà del Napoli, già accostato al Pescara nelle scorse sessioni di mercato. Il club resta in attesa di sviluppi, vista la concorrenza su di lui.

Resta aperta anche la suggestione Gianluca Lapadula, attualmente allo Spezia, mentre Davide Merola – ancora senza rinnovo – è monitorato da diversi club di Serie B. Piacciono anche Filippo Pellacani, difensore nel mirino della Salernitana e del Casarano, e Federico Zuccon, centrocampista dell’Atalanta, con cui prosegue un canale aperto in ottica entrata.

Nella stessa pagina del Corriere dello Sport, Renzetti passa in rassegna anche le possibili uscite: Cornelius Staver, Davide Giannini, Erdis Kraja e Georgi Tunjov sono tra i nomi in lista per lasciare l’Abruzzo.

Cesena, Juve Stabia e Reggiana: il punto sulle trattative

Per il Cesena, come riferito da Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, si attende oggi l’ufficialità per Jalen Blesa e Siren Diao (doppia cittadinanza spagnola e senegalese), entrambi provenienti dall’Atalanta. Intanto anche il Pescara e lo Zurigo si sarebbero inseriti nella corsa per Livano Comenencia, nome che sembrava vicino alla Juventus Next Gen.

A Palermo, invece, proseguono i contatti per Jonathan Klinsmann, portiere classe 1997. Infine, è vicino al Campobasso l’attaccante Roberto Ogunseye, mentre Marco Olivieri – svincolato dalla Triestina – è atteso a giorni.

Ufficialità e trattative

In chiusura, come riporta ancora il Corriere dello Sport nell’articolo di Renzetti, la Reggiana ha annunciato l’ingaggio del giovane centrocampista Roque Maisterra (classe 2005), reduce da esperienze nel Villarreal e nel settore giovanile del Brescia. Per la Juve Stabia arrivano in prestito dalla Roma Mattia Mannini e Filippo Reale, mentre Pietro Boer è stato tesserato a titolo definitivo. In difesa, la Reggiana valuta Danilo Quaranta, e in un possibile scambio, Andrea Meroni potrebbe fare il percorso inverso.

Lo Spezia, infine, riflette su un ritorno: quello di Giulio Maggiore, in uscita dalla Salernitana.