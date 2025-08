Orogel Stadium, restyling in vista del big match col Palermo

Il Cesena corre contro il tempo per farsi trovare pronto alla sfida contro il Palermo. Come racconta Luca Ravaglia su Il Resto del Carlino, i lavori di ammodernamento dell’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” stanno entrando nella fase decisiva. L’obiettivo è chiaro: arrivare preparati alla seconda gara casalinga del torneo, in programma il 27 settembre contro i rosanero, con una struttura rinnovata, moderna e aperta alla città anche nei giorni senza calcio.

Il progetto, dal valore di circa un milione e mezzo di euro, è sostenuto dal club bianconero con il supporto di Orogel e Pubblisole, e prevede il completo rifacimento dell’area hospitality sul lato tribuna. L’intervento, affidato a Naldi Carpenterie, prevede una nuova struttura in acciaio con pannelli fotovoltaici, doppi accessi (uno aperto sulla strada per eventi, uno interno per i match) e servizi di catering dedicati ai tifosi abbonati all’area esclusiva.

Ma il cuore del progetto, evidenzia Ravaglia su Il Resto del Carlino, è nell’idea di rendere l’impianto vivo sette giorni su sette: eventi, convention, e soprattutto un maxischermo da sei metri per 2,70 per trasmettere le trasferte del Cavalluccio con tanto di servizio ristorazione per i tifosi che non potranno seguire la squadra in viaggio.

Spazio anche alla storia: 70 metri quadrati della nuova struttura saranno riservati al Museo Bianconero e a un nuovo store ufficiale, grazie anche all’impegno di Davide Veglia, figura centrale fin dai primi incontri sul progetto, come raccontato ancora da Ravaglia su Il Resto del Carlino.

Completano l’opera il rinnovo della tribuna VIP con 468 nuove sedute, il miglioramento dei servizi igienici e nuovi spazi per uffici e hospitality anche nel settore distinti. L’Orogel Stadium, conclude Ravaglia, punta a diventare un punto di riferimento per tifosi e cittadini, pronto ad accogliere il Cesena in grande stile nella sfida di settembre contro il Palermo