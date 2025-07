Il Pescara piomba su Rauti: su di lui anche Juve Stabia, Salernitana e Vicenza

Nicola Rauti è tornato al Torino dopo la parentesi in prestito al Vicenza, ma il suo futuro sembra ancora lontano dalla maglia granata. L’attaccante classe 2000, reduce da una stagione tra alti e bassi, è nuovamente al centro del mercato estivo, con diverse squadre pronte a contenderselo tra Serie B e Serie C.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, alla nota corte della Juve Stabia si sarebbe aggiunto anche il Pescara. Il club abruzzese, da sempre attento ai giovani con margini di crescita, vede in Rauti un profilo ideale per rafforzare l’attacco in vista del prossimo campionato.

Ma non finisce qui. Anche due big di Serie C, la Salernitana – retrocessa dalla B e desiderosa di allestire una squadra competitiva per il ritorno immediato – e lo stesso Vicenza, club che lo ha avuto in rosa nella stagione appena conclusa, starebbero monitorando attentamente gli sviluppi sul fronte granata.

Il Torino, da parte sua, non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del giocatore cresciuto nel vivaio del Milan, ma la sensazione è che si possa andare verso una nuova cessione a titolo temporaneo, con la possibilità per Rauti di rilanciarsi in un ambiente che gli dia fiducia e continuità.