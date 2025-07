Frosinone, Doronzo: «Abbiamo cambiato tanto. Alvini è contento, ma l’obiettivo resta la salvezza»

Durante la presentazione del calendario di Serie B 2025/2026 a Mantova, il direttore generale del Frosinone seconda avversaria del Palermo, Piero Doronzo, ha tracciato il punto della situazione in casa giallazzurra.

«Abbiamo cambiato parecchio, ma l’allenatore è contento di come sta lavorando la squadra. Speriamo di vivere una stagione più tranquilla rispetto all’ultima. C’è ancora qualcosa da sistemare, ma il direttore sportivo sta lavorando bene».

Sul tema degli obiettivi stagionali, il DG ha preferito mantenere un profilo basso: «Inutile fare programmi. Anche lo scorso anno siamo partiti con altri obiettivi e poi abbiamo dovuto sudare fino all’ultima giornata e anche oltre. Prima mettiamo in cassaforte i punti necessari per mantenere la categoria, che è importantissima per la città di Frosinone, poi vedremo».