Il Palermo Primavera trionfa ad Avellino, Del Grosso: «Stiamo dando continuità al lavoro svolto»

L’allenatore della Primavera del Palermo, Cristiano Del Grosso, ha commentato la vittoria ottenuta per 2 a 0 sul campo dell’Avellino ai microfoni ufficiali del club rosanero:

«La squadra oggi ha messo in campo attenzione e impegno. Non era semplice reagire in questo modo dopo la scorsa sconfitta. Stiamo dando continuità al lavoro svolto e ai risultati ottenuti. Il merito va ai ragazzi che anche oggi si sono fatti trovare pronti».