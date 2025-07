Il Palermo pensa a Hernani: SuperPippo lo rivorrebbe in mediana, ma l’ingaggio frena

Il nome di Hernani si aggiunge alla lista dei possibili partenti in casa Parma, dove continua il valzer delle uscite in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma, il centrocampista brasiliano – rientrato dal prestito dopo l’ultima stagione – non sarebbe più centrale nel progetto tecnico dei crociati e potrebbe lasciare il club.

Tra le squadre interessate ci sarebbe il Palermo, che – come riferisce La Gazzetta di Parma – avrebbe avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. L’idea nasce soprattutto dal rapporto tra Hernani e Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato ai tempi della Reggina nella stagione 2022-2023. Un feeling tecnico che potrebbe rappresentare un vantaggio per i rosanero, alla ricerca di profili esperti per rinforzare la linea mediana.

Tuttavia, come sottolinea ancora una volta La Gazzetta di Parma, l’ostacolo principale è l’ingaggio elevato del calciatore, al momento fuori portata per i parametri economici del club siciliano. La trattativa non è semplice, ma lo scenario resta aperto: Hernani non è più considerato incedibile e il suo futuro potrebbe davvero cambiare a breve.