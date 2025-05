Il Man. City fa la spesa in Italia. TMW: “Assalto dei Cityzens a Reijnders. Pronti 60 milioni”

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Manchester City, club facente parte della galassia City Group, si prepara a salutare Kevin De Bruyne. Il club ha avviato una trattativa concreta col Milan per Tijani Reijnders, un affare che potrebbe portare nelle casse del club rossonero circa 60 milioni di euro.

