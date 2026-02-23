Il Gazzettino di Venezia: «Adorante nuovo Doge. Sfida aperta con Pohjanpalo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
adorante

Il Venezia si aggrappa al suo bomber. Come racconta Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia, il fattore Adorante è sempre più decisivo nella corsa dei lagunari. Contro il Pescara è stato proprio il 25enne ex Inter a rimettere in carreggiata la partita con la zampata dell’1-1 dopo l’iniziale vantaggio abruzzese firmato Di Nardo.

Marco Bampa, sulle colonne de Il Gazzettino di Venezia, sottolinea come il gol sia arrivato in un momento chiave, poco prima dell’intervallo, per restituire certezze a una squadra che, nonostante le tante occasioni create, si era ritrovata sotto nel punteggio.

Inseguendo Pohjanpalo

Il sigillo contro il Pescara rilancia Adorante nella classifica marcatori di Serie B. Come evidenzia Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia, l’attaccante arancioneroverde è salito a quota 13 reti, di cui 6 nelle ultime 8 gare. Davanti resta Pohjanpalo, ora al Palermo, leader con 17 gol.

Una crescita evidente, non solo nei numeri ma anche nel peso specifico all’interno del sistema di Stroppa. Adorante è terminale offensivo e primo riferimento nello sviluppo della manovra: tiene su il pallone, favorisce la risalita della squadra e si allarga per creare spazi agli inserimenti dei centrocampisti.

Da alternativa a imprescindibile

Marco Bampa, nel suo approfondimento su Il Gazzettino di Venezia, ricorda come l’inserimento sia stato graduale. Nelle prime 13 giornate Adorante aveva segnato 4 volte; nelle successive 13 ha più che raddoppiato il bottino arrivando a 9 reti. Un rendimento persino superiore a quello dello scorso anno alla Juve Stabia, quando alla 26ª giornata era a quota 12 prima di chiudere a 17 complessive, playoff inclusi.

Non è un caso che una delle tre partite senza gol del Venezia sia stata proprio quella di Palermo alla sesta giornata, quando Adorante partì dalla panchina.

«Voglio superare il mio record»

Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia riporta anche le parole dell’attaccante al termine del match col Pescara: «Sicuramente il mio obiettivo è superare il record personale dell’anno scorso. Cercherò di rimanerci aggrappato fino alla fine perché è un sogno che ho e spero di portarlo al termine. Però l’importante sono gli obiettivi di squadra».

Adorante ha analizzato anche la gara: «Abbiamo avuto tante occasioni, soprattutto nel primo tempo, dove potevamo chiuderla. Merito anche al portiere avversario, ma serviva più cattiveria sotto porta».

La vittoria, comunque, è arrivata. E come conclude Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia, il vero salto di qualità del Venezia è nella mentalità: «Questa squadra ha fatto un passo in avanti molto importante. Oltre alle qualità tecniche, è questo che fa la differenza nella parte finale del campionato».

Altre notizie

palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Il Messaggero Frosinone: “Serie B, volata a quattro. Palermo ago della bilancia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 072254

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara verso il Palermo, applausi e rimpianti. Ma la difesa è un macigno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
novellino (1)

Novellino: «Toro in difficoltà, ma Baroni non è il problema. In B mi piace il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini dopo il debutto sulla panchina biancoverde: «Ho visto l’atteggiamento giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 222207

Reggiana-Avellino, Sala: «Ballardini ci ha spiegato cosa non stava funzionando»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 215454

Reggiana-Avellino, Rubinacci: «Amareggiati per questo pareggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Zanimacchia-1-scaled

Modena, Zanimacchia dopo la vittoria sulla Juve Stabia: «Dobbiamo continuare su questa strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
abate juve stabia

Juve Stabia-Modena, Abate: «Siamo in emergenza totale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file5 (9)

Serie B, Reggiana-Avellino 1-1: botta e risposta Portanova-Enrici. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
sottil modena

Modena vittorioso sulla Juve Stabia, Sottil: «Squadra sempre più matura»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
638322910_18560888002028480_4448693722288443392_n

Serie B, Juve Stabia-Modena 1-2: emiliani ok al “Menti”, la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3)

Serie B, Juve Stabia-Modena 0-2 all’intervallo: la classifica aggiornata dopo il primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

adorante

Il Gazzettino di Venezia: «Adorante nuovo Doge. Sfida aperta con Pohjanpalo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Il Messaggero Frosinone: “Serie B, volata a quattro. Palermo ago della bilancia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 072254

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara verso il Palermo, applausi e rimpianti. Ma la difesa è un macigno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (37)

Giornale di Sicilia: “Palermo, effetto Inzaghi: 14 risultati utili e sogno A a -3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (77)

Giornale di Sicilia: “Ceccaroni, il Südtirol nel destino. Gol da fantasista e record eguagliato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026