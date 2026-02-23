Il Gazzettino di Venezia: «Adorante nuovo Doge. Sfida aperta con Pohjanpalo»

Il Venezia si aggrappa al suo bomber. Come racconta Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia, il fattore Adorante è sempre più decisivo nella corsa dei lagunari. Contro il Pescara è stato proprio il 25enne ex Inter a rimettere in carreggiata la partita con la zampata dell’1-1 dopo l’iniziale vantaggio abruzzese firmato Di Nardo.

Marco Bampa, sulle colonne de Il Gazzettino di Venezia, sottolinea come il gol sia arrivato in un momento chiave, poco prima dell’intervallo, per restituire certezze a una squadra che, nonostante le tante occasioni create, si era ritrovata sotto nel punteggio.

Inseguendo Pohjanpalo

Il sigillo contro il Pescara rilancia Adorante nella classifica marcatori di Serie B. Come evidenzia Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia, l’attaccante arancioneroverde è salito a quota 13 reti, di cui 6 nelle ultime 8 gare. Davanti resta Pohjanpalo, ora al Palermo, leader con 17 gol.

Una crescita evidente, non solo nei numeri ma anche nel peso specifico all’interno del sistema di Stroppa. Adorante è terminale offensivo e primo riferimento nello sviluppo della manovra: tiene su il pallone, favorisce la risalita della squadra e si allarga per creare spazi agli inserimenti dei centrocampisti.

Da alternativa a imprescindibile

Marco Bampa, nel suo approfondimento su Il Gazzettino di Venezia, ricorda come l’inserimento sia stato graduale. Nelle prime 13 giornate Adorante aveva segnato 4 volte; nelle successive 13 ha più che raddoppiato il bottino arrivando a 9 reti. Un rendimento persino superiore a quello dello scorso anno alla Juve Stabia, quando alla 26ª giornata era a quota 12 prima di chiudere a 17 complessive, playoff inclusi.

Non è un caso che una delle tre partite senza gol del Venezia sia stata proprio quella di Palermo alla sesta giornata, quando Adorante partì dalla panchina.

«Voglio superare il mio record»

Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia riporta anche le parole dell’attaccante al termine del match col Pescara: «Sicuramente il mio obiettivo è superare il record personale dell’anno scorso. Cercherò di rimanerci aggrappato fino alla fine perché è un sogno che ho e spero di portarlo al termine. Però l’importante sono gli obiettivi di squadra».

Adorante ha analizzato anche la gara: «Abbiamo avuto tante occasioni, soprattutto nel primo tempo, dove potevamo chiuderla. Merito anche al portiere avversario, ma serviva più cattiveria sotto porta».

La vittoria, comunque, è arrivata. E come conclude Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia, il vero salto di qualità del Venezia è nella mentalità: «Questa squadra ha fatto un passo in avanti molto importante. Oltre alle qualità tecniche, è questo che fa la differenza nella parte finale del campionato».