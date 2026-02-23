Il Messaggero Frosinone: “Serie B, volata a quattro. Palermo ago della bilancia”

La corsa promozione entra nel vivo. Come racconta Alessandro Biagi su Il Messaggero Frosinone, la lotta in testa alla Serie B si accende ulteriormente dopo l’ultimo turno: Monza di nuovo avanti (+1), Venezia a +3, Palermo a -2. Una volata a quattro che, secondo la logica, dovrebbe consegnare le due promosse in Serie A.

Alessandro Biagi, sulle colonne de Il Messaggero Frosinone, sottolinea però che con 12 gare ancora da disputare e 36 punti in palio non sono ammesse distrazioni. Il calendario, nelle prossime settimane, offrirà uno snodo cruciale: cinque partite in 18 giorni, dal 27° turno del 28 febbraio a Catanzaro fino alla 31ª giornata con Frosinone-Bari del 17 marzo.

Tour de force e insidie

Come evidenzia Alessandro Biagi su Il Messaggero Frosinone, i gialloblù apriranno il ciclo domenica a Catanzaro contro la squadra più in forma del momento: quattro vittorie consecutive e 44 punti in classifica per i calabresi di Aquilani, distanti 7 lunghezze dal quarto posto del Palermo e 9 dal Frosinone.

Attenzione anche al Modena, che ha espugnato il campo della Juve Stabia (1-2) con le reti di Zanimacchia e Zampano. I campani hanno accorciato con Mosti, ma nel finale Gabrielloni si è visto respingere un rigore da Chichizola. Il margine sulle inseguitrici resta, ma per Alvini sarà fondamentale fare risultato in Calabria.

Il peso degli scontri diretti

Alessandro Biagi, nel suo approfondimento su Il Messaggero Frosinone, analizza poi il calendario dei big-match. Il Frosinone affronterà una sola delle prime quattro da qui alla fine: il Palermo allo Stirpe nel 34° turno (weekend dell’11 aprile). Anche il Venezia avrà un solo scontro diretto, all’ultima giornata proprio contro il Palermo.

Il Monza, invece, avrà due confronti pesanti: il 14 marzo in casa contro il Palermo e il 21 marzo contro il Venezia. Ma il calendario più impegnativo sarà quello del Palermo di Inzaghi, chiamato ad affrontare tutte e tre le squadre che lo precedono.

Come rimarca Alessandro Biagi su Il Messaggero Frosinone, in Serie B gli scontri diretti valgono doppio, ma altrettanto decisivo sarà non fallire contro le avversarie di medio-bassa classifica.

Allarme Monterisi

Da segnalare l’impresa del Catanzaro a Chiavari contro la Virtus Entella, campo ostico dove avevano sofferto anche Monza, Frosinone e Palermo. Un campanello d’allarme per i gialloblù, che dovranno fare i conti con l’infortunio di Monterisi.

Il centrale pugliese si è fermato nel tentativo di inseguire Elia in occasione della seconda rete subita. Già reduce da un problema muscolare, sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore per valutare entità dello stiramento e tempi di recupero.

La volata è apertissima. E il calendario può fare la differenza.