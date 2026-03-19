Il Frosinone ribalta il Bari: Alvini torna in gioco per la A. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
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Il Frosinone risponde presente e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla promozione. I giallazzurri superano il Bari 2-1 allo “Stirpe” al termine di una prestazione di alto livello, accorciando le distanze dal secondo posto. Come racconta Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, è una vittoria che porta la firma di Alvini e delle sue scelte.

L’avvio, però, è in salita. Dopo appena un minuto il Frosinone sfiora il vantaggio con Raimondo, ma nell’azione successiva è il Bari a colpire: Moncini sfonda sulla destra e serve Rao, che con un destro al volo insacca all’incrocio. Un colpo a freddo che, come sottolinea Daniele Ciardi del Corriere dello Sport, non spegne la reazione dei padroni di casa.


Il Frosinone risponde immediatamente. All’8’ arriva il pareggio: Cichella avvia l’azione, Oyono allarga per Fini che salta due avversari e batte Cerofolini. Secondo quanto riportato da Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, è l’inizio di un dominio territoriale sempre più evidente dei ciociari.

La squadra di Alvini prende in mano il match e crea numerose occasioni. Gelli sfiora il gol con una spettacolare rovesciata, mentre Cerofolini è costretto agli straordinari su più conclusioni, tra cui un’altra grande occasione firmata Fini. Come evidenzia Daniele Ciardi del Corriere dello Sport, il Bari fatica a reagire e si abbassa progressivamente.

Il gol decisivo arriva a inizio ripresa. All’8’, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Fini si libera sulla fascia e mette un perfetto cross sul secondo palo, dove Corrado arriva in corsa e firma il 2-1. Un’azione che certifica la crescita del giovane esterno, protagonista assoluto della gara. Come ribadisce Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, la scelta di Alvini di schierarlo dal primo minuto si rivela determinante.

Nel finale il Frosinone gestisce con autorità, portando a casa una vittoria meritata che rilancia le ambizioni promozione. Il Bari esce sconfitto dopo un buon avvio, ma incapace di reggere l’urto dei padroni di casa.

 

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