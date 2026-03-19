Frenata Palermo, variabile Alvini. Il punto di giornata in Serie B

Chi pensava che la corsa alla promozione diretta fosse ormai una questione a due tra Venezia e Monza dovrà ricredersi. Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, esiste una variabile concreta e sempre più ingombrante: il Frosinone di Massimiliano Alvini.

Il tecnico di Fucecchio non ha alcuna intenzione di accontentarsi dei playoff. L’obiettivo è chiaro: continuare a inseguire fino alla fine, senza fare calcoli. Come sottolinea Tullio Calzone del Corriere dello Sport, i giallazzurri non vogliono limitarsi a difendere il terzo posto, anche alla luce della frenata del Palermo di Inzaghi, atteso proprio allo “Stirpe” nel prossimo scontro diretto.





A sette giornate dalla fine, tutto è ancora aperto. Lo scontro al vertice tra Monza e Venezia può cambiare gli equilibri, ma il Frosinone resta lì, pronto ad approfittarne. Secondo quanto riportato da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la squadra di Alvini ha ancora energie e risorse insospettabili, mantenendo intensità e continuità contro qualsiasi avversario.

La vittoria contro il Bari ne è la dimostrazione. Il Frosinone ha saputo reagire allo svantaggio iniziale e ribaltare la gara, trovando in Seydou Fini un protagonista inatteso e decisivo. Come evidenzia Tullio Calzone del Corriere dello Sport, il talento arrivato dal Genoa ha lasciato subito il segno, contribuendo al sorpasso firmato da Corrado.

Un segnale forte anche per le avversarie: contro questo Frosinone non basta una buona prestazione, serve la perfezione. Il Bari, passato in vantaggio con Rao, si è dovuto arrendere nonostante un avvio promettente. Come ribadisce Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, Moreno Longo era consapevole delle difficoltà della sfida.

Nel frattempo, il campionato continua a offrire incroci decisivi. Le sconfitte di Sampdoria ed Entella alleggeriscono il peso dello stop del Bari, mentre il Pescara rilancia le proprie ambizioni salvezza trascinato da Insigne. Secondo Tullio Calzone del Corriere dello Sport, anche l’Avellino di Ballardini si inserisce nella lotta playoff dopo la terza vittoria consecutiva, non senza polemiche.

Il finale di stagione si preannuncia apertissimo. E con un Frosinone così, la sensazione è che la corsa alla Serie A non sia affatto chiusa.