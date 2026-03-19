Avellino, terza vittoria di fila: Südtirol ko tra gol e polemiche. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
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L’Avellino continua la sua risalita e accende l’entusiasmo del popolo biancoverde. La squadra di Ballardini supera il Südtirol al termine di una gara ricca di emozioni e si porta a un solo punto dalla zona playoff. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, è un successo che conferma il cambio di passo e la nuova identità degli irpini.

Tre vittorie consecutive hanno restituito fiducia e compattezza a un gruppo che oggi mostra maturità e pragmatismo. Senza bisogno di strafare, l’Avellino riesce a colpire nei momenti chiave, gestendo con lucidità una partita tutt’altro che semplice. Come sottolinea Leondino Pescatore del Corriere dello Sport, il Südtirol ha provato in tutti i modi a restare in partita, riuscendo anche a rimontare due volte.


La gara si accende fin dai primi secondi, con le proteste dell’Avellino per un possibile rosso a Bordon dopo appena 37 secondi. L’arbitro opta per il giallo, decisione che lascia strascichi. Il vantaggio arriva al 24’ con Patierno, al primo gol in Serie B, bravo a deviare in rete il cross di Biasci. Secondo quanto riportato da Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, è un momento chiave che sblocca la partita.

Nella ripresa il Südtirol trova il pari su rigore con Casiraghi, tra le proteste dei padroni di casa per il fallo di mano di Patierno. L’Avellino reagisce e torna avanti con Besaggio, al termine di uno scambio proprio con Patierno. Come evidenzia Leondino Pescatore del Corriere dello Sport, la partita resta aperta e combattuta fino alla fine.

Il Südtirol non molla e trova il secondo pareggio con Pecorini, ma il colpo decisivo arriva al 35’ della ripresa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Izzo firma il gol del definitivo 3-2, tra le proteste degli ospiti per un possibile pallone uscito prima del cross. Come ribadisce Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, la direzione arbitrale di Galipò è stata uno degli elementi più discussi del match.

Alla fine l’Avellino esulta e continua la sua corsa verso i playoff, mentre il Südtirol esce sconfitto tra recriminazioni e rimpianti.

 

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