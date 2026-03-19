Pescara travolgente: 3-0 all’Entella, Insigne show. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
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Il Pescara domina e rilancia le proprie ambizioni salvezza con una prestazione autoritaria contro la Virtus Entella. Come racconta Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, la gara non ha mai avuto storia, con gli abruzzesi padroni del campo sin dai primi minuti.

I liguri resistono appena venti minuti, poi sale in cattedra Insigne. Non più semplice esterno offensivo, ma vero regista della manovra, capace di incidere in ogni zona del campo. Come sottolinea Giancarlo Febbo del Corriere dello Sport, è proprio lui a cambiare il volto della partita con qualità, visione e concretezza.


Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: tiro dal limite di Cagnano, assist di Insigne e Pescara avanti. Poco dopo l’Entella perde per infortunio Colombi, sostituito dal giovane Siaulys, all’esordio in Serie B. Secondo quanto riportato da Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, il Pescara ne approfitta subito, trovando il raddoppio con Caligara, a segno pochi minuti dopo il suo ingresso, ancora su assist di Insigne.

Nella ripresa l’Entella prova a reagire, ma senza fortuna. Tirelli ha una buona occasione, ma spreca. Subito dopo arriva il colpo definitivo: Insigne firma il 3-0, sfruttando anche una deviazione, chiudendo di fatto i conti. Come evidenzia Giancarlo Febbo del Corriere dello Sport, è la fotografia perfetta della superiorità abruzzese.

Nel finale il Pescara sfiora anche il poker con Russo, poi gestisce il possesso con grande tranquillità. Come ribadisce Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, è un dominio totale, con una squadra che si diverte e fa divertire, trasformando uno scontro diretto in una vera e propria passeggiata.

Tre punti pesantissimi per il Pescara, che adesso guarda con fiducia al prossimo impegno contro l’Empoli, altro crocevia fondamentale della stagione.

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