Carrarese, vittoria pesante: Samp ko e salvezza più vicina. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
843663b816

La Carrarese torna al successo e compie un passo importante verso la salvezza, mentre per la Sampdoria la situazione si fa sempre più complicata. Come racconta Marco Materassi sul Corriere dello Sport, gli apuani ritrovano i tre punti che mancavano dal 23 gennaio e rilanciano le proprie ambizioni.

L’avvio è positivo per la squadra di Calabro, che scende in campo con personalità e idee chiare. In attacco spazio a Torregrossa, ex della gara, affiancato da Abiuso, prezioso nel lavoro senza palla. Come sottolinea Marco Materassi del Corriere dello Sport, la Carrarese riesce subito a prendere il controllo del gioco, mentre la Sampdoria appare contratta.


I liguri partono infatti con grande prudenza. La paura di sbagliare limita la manovra offensiva e dalle parti di Bleve arrivano pochissimi pericoli. Secondo quanto riportato da Marco Materassi sul Corriere dello Sport, l’unico squillo del primo tempo è una parata su calcio d’angolo, con anche un palo colpito da Zanon.

Nella ripresa la gara si accende. La Sampdoria prova a crescere con l’ingresso di Coda, ma è la Carrarese a fare la partita. Episodio chiave al 7’, quando Abiuso trova il gol su assist di Zanon: la rete viene però annullata dopo revisione Var per un fallo precedente. Come evidenzia Marco Materassi del Corriere dello Sport, la decisione lascia amarezza ma non cambia l’inerzia del match.

Il vantaggio arriva comunque al 18’, con Hasa che sfrutta al meglio un preciso passaggio di Zanon e porta avanti gli apuani. La Sampdoria prova il tutto per tutto nel finale, colpendo anche una traversa con Pafundi, ma senza trovare il gol.

Nel recupero arriva il sigillo definitivo: rigore trasformato da Finotto per il 2-0 finale. Come ribadisce Marco Materassi sul Corriere dello Sport, è una vittoria meritata per la Carrarese, che si avvicina alla salvezza, mentre per la Sampdoria il cammino si fa sempre più in salita.

Altre notizie

Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Carrarese, Calabro: «Vittoria meritata contro la Samp, anche contro il Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Screenshot 2026-03-19 060712

Lo Monaco: «Palermo frenato, playoff un terno al lotto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Screenshot 2026-03-19 055454

Frosinone-Bari 2-1, bufera social: polemiche sul gol e sul “secondo pallone”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Frosinone-Bari 2-1, Alvini: «I play-off non ci bastano. Inzaghi? Non mi importa cosa ha detto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Screenshot 2026-03-18 214223

Serie B: L’Avellino vince 3-2 contro il Sudtirol, la Sampdoria cade a Carrara. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Screenshot 2026-03-18 205937

Serie B: il Frosinone non sbaglia, batte 2-1 il Bari e vola a +4 dal Palermo. La classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Screenshot 2026-03-18 205719

Serie B: Avellino avanti 1-0 contro il Sudtirol, pari a reti bianche tra Carrarese e Sampdoria dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
file1 (1)

Jacopo Segre premiato dal Panathlon Club Palermo: al centrocampista il “Premio Fair Play 2025 al Gesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (91) ranocchia Portanova

Reggiana, Portanova: «Punto importante contro il Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
dinapoli

Di Napoli: «Palermo, promozione più complicata. Ma Inzaghi è carico a pallettoni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
palermo empoli 3-2 (32) augello candela

Empoli, Candela: «Pari prezioso a Spezia, ora serve il salto contro il Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
1190x744

Padova-Palermo, gli ultras: «Rimarremo fuori fino alla riapertura della Curva Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

843663b816

Carrarese, vittoria pesante: Samp ko e salvezza più vicina. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (110)

Corriere dello Sport: “Palermo, testa al Padova: Palumbo riposa, Inzaghi pensa alle rotazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (109)

Corriere dello Sport: “Palermo, difesa fragile e attacco sterile: Inzaghi cerca nuove soluzioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Carrarese, Calabro: «Vittoria meritata contro la Samp, anche contro il Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Screenshot 2026-03-19 060712

Lo Monaco: «Palermo frenato, playoff un terno al lotto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026