Carrarese, vittoria pesante: Samp ko e salvezza più vicina. Gli Highlights
La Carrarese torna al successo e compie un passo importante verso la salvezza, mentre per la Sampdoria la situazione si fa sempre più complicata. Come racconta Marco Materassi sul Corriere dello Sport, gli apuani ritrovano i tre punti che mancavano dal 23 gennaio e rilanciano le proprie ambizioni.
L’avvio è positivo per la squadra di Calabro, che scende in campo con personalità e idee chiare. In attacco spazio a Torregrossa, ex della gara, affiancato da Abiuso, prezioso nel lavoro senza palla. Come sottolinea Marco Materassi del Corriere dello Sport, la Carrarese riesce subito a prendere il controllo del gioco, mentre la Sampdoria appare contratta.
I liguri partono infatti con grande prudenza. La paura di sbagliare limita la manovra offensiva e dalle parti di Bleve arrivano pochissimi pericoli. Secondo quanto riportato da Marco Materassi sul Corriere dello Sport, l’unico squillo del primo tempo è una parata su calcio d’angolo, con anche un palo colpito da Zanon.
Nella ripresa la gara si accende. La Sampdoria prova a crescere con l’ingresso di Coda, ma è la Carrarese a fare la partita. Episodio chiave al 7’, quando Abiuso trova il gol su assist di Zanon: la rete viene però annullata dopo revisione Var per un fallo precedente. Come evidenzia Marco Materassi del Corriere dello Sport, la decisione lascia amarezza ma non cambia l’inerzia del match.
Il vantaggio arriva comunque al 18’, con Hasa che sfrutta al meglio un preciso passaggio di Zanon e porta avanti gli apuani. La Sampdoria prova il tutto per tutto nel finale, colpendo anche una traversa con Pafundi, ma senza trovare il gol.
Nel recupero arriva il sigillo definitivo: rigore trasformato da Finotto per il 2-0 finale. Come ribadisce Marco Materassi sul Corriere dello Sport, è una vittoria meritata per la Carrarese, che si avvicina alla salvezza, mentre per la Sampdoria il cammino si fa sempre più in salita.