Corriere dello Sport: “Palermo, testa al Padova: Palumbo riposa, Inzaghi pensa alle rotazioni”

Non c’è tempo per fermarsi. Il Palermo è già proiettato verso la sfida esterna contro il Padova, in programma sabato, con l’obiettivo di reagire immediatamente dopo il pari con la Juve Stabia. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra rosanero ha ripreso subito gli allenamenti a Torretta con una seduta mattutina.

Il gruppo è stato diviso tra chi ha giocato martedì, impegnato in lavoro di recupero, e chi invece ha sostenuto esercitazioni più intense. Antonio La Rosa, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea come il resto della squadra abbia svolto partitelle a tema e lavoro aerobico, segnale di un’intensità che resta alta in vista del prossimo impegno.





Le scelte di formazione iniziano a delinearsi. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il primo rientro certo è quello di Ranocchia, che torna a disposizione dopo la squalifica e rappresenta una soluzione importante per il centrocampo. Allo stesso tempo, Inzaghi valuta l’inserimento di forze fresche per gestire la terza gara ravvicinata.

Il tecnico rosanero, infatti, è orientato verso alcune rotazioni. Antonio La Rosa, sul Corriere dello Sport, spiega come Palumbo potrebbe essere preservato dopo un periodo di utilizzo continuo, aprendo così nuovi scenari nella mediana. In difesa si candida Peda, rimasto in panchina nell’ultima gara, mentre altri elementi proveranno a ritagliarsi spazio.

Dalle retrovie spingono Gomes e Gyasi, pronti a convincere l’allenatore e a dare il proprio contributo. La sensazione è che Inzaghi voglia cambiare qualcosa per ritrovare energie e brillantezza in vista di un match che può risultare determinante.