Corriere dello Sport: “Palermo, difesa fragile e attacco sterile: Inzaghi cerca nuove soluzioni”

Il Palermo si interroga dopo il pari con la Juve Stabia e i segnali emersi nelle ultime due uscite. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sono due i dati che fotografano il momento dei rosanero: cinque gol subiti tra Monza e Juve Stabia e appena due reti segnate a fronte di quaranta conclusioni.

Numeri che fanno riflettere, soprattutto per una squadra che fino a poco tempo fa era la migliore difesa del campionato. Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, evidenzia come la solidità difensiva si sia improvvisamente incrinata senza che Joronen sia stato particolarmente impegnato. Allo stesso tempo, la produzione offensiva appare poco concreta: tante occasioni, ma pochi gol, spesso arrivati da situazioni di palla inattiva.





Inzaghi ha analizzato la situazione con lucidità, escludendo problemi fisici. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico individua piuttosto un possibile calo mentale, frutto di una lunga rincorsa che non ha mai portato il Palermo oltre il quarto posto. Un fattore che potrebbe incidere sulla fiducia del gruppo.

Per questo motivo, l’allenatore rosanero sta valutando nuove soluzioni in vista del finale di stagione. Paolo Vannini, sul Corriere dello Sport, sottolinea come Inzaghi stia pensando a cambiamenti tattici e a un maggiore utilizzo delle risorse a disposizione. Nelle ultime gare, infatti, si è visto il passaggio alla difesa a quattro con esterni più offensivi, una scelta dettata anche dalla necessità di recuperare risultati.

Serve però maggiore contributo anche da parte degli innesti. Il tecnico si aspetta di più da giocatori come Johnsen, Rui Modesto e altri subentrati, che finora non sempre hanno inciso come previsto.

In questo contesto, resta una certezza: Pohjanpalo. L’attaccante continua a segnare con continuità, arrivando a quota 21 reti stagionali e stabilendo un dato significativo: cinque partite consecutive a segno in casa, un traguardo che non era riuscito nemmeno a Toni nella stagione della promozione del 2004. Numeri che, come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, lo collocano tra i migliori marcatori della storia rosanero.

Fuori dal campo, arriva anche una nota positiva per Segre, premiato con il Fair Play 2025 dal Panathlon Club Palermo. Un riconoscimento legato non solo al comportamento in campo, ma anche alla sensibilità mostrata verso una giovane tifosa, simbolo di attaccamento e passione per i colori rosanero.