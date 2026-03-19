Carrarese, Calabro: «Vittoria meritata contro la Samp, anche contro il Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

La Carrarese convince e vince, e Antonio Calabro non nasconde la soddisfazione al termine della sfida contro la Sampdoria. Il tecnico degli apuani ha analizzato la prestazione in conferenza stampa, sottolineando la crescita della squadra e la continuità mostrata nelle ultime uscite.

«La Carrarese l’ha vinta sotto tutti i punti di vista, secondo me. Senza mai metterla in discussione», ha dichiarato Calabro, evidenziando la solidità della prova offerta dai suoi. «Fin dai primi minuti abbiamo fatto una prestazione in linea con quello che abbiamo fatto contro il Palermo e contro il Catanzaro».


Un riferimento chiaro al percorso recente della squadra, che – come sottolineato dall’allenatore – aveva già mostrato segnali importanti, pur senza raccogliere quanto meritato: «Queste prestazioni sono state fatte più volte e non ci hanno portato punti».

Calabro ha poi voluto elogiare il gruppo, soffermandosi soprattutto sull’aspetto mentale: «Ringrazio i ragazzi perché non è semplice credere in un progetto, essere persuasi da qualcosa di così importante».

Il tecnico ha rimarcato come il rischio fosse quello di perdere fiducia: «Giocare bene ma senza che arrivino punti potrebbe portare qualche incertezza e qualche passo indietro. Questo non è stato fatto».

Infine, il valore del successo: «Questa vittoria viene dopo una partita figlia di una prestazione importante». Un segnale forte, che certifica la crescita della Carrarese e rilancia le ambizioni della squadra.

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