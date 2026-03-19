Lo Monaco: «Palermo frenato, playoff un terno al lotto»

Il calcio italiano tra Serie A e Serie B entra nella fase decisiva e le analisi si fanno sempre più nette. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Pietro Lo Monaco offre una lettura lucida su scenari e protagonisti. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il dirigente traccia un quadro chiaro sia per la lotta Scudetto che per i campionati cadetti.

«A meno di grandi terremoti la classifica finale vedrà l’Inter vincere il campionato», afferma Lo Monaco. Una previsione netta che, come evidenzia Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, lascia poco spazio a sorprese in vetta. Più aperta invece la corsa alle posizioni europee, con Napoli e Milan coinvolte in una sfida ancora tutta da scrivere.





Proprio sulle due squadre arrivano critiche precise. «Il Milan non ha l’organico per competere con l’Inter», mentre sul Napoli il giudizio è ancora più duro: «Ha sbagliato la campagna estiva». Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, gli errori sul mercato hanno inciso pesantemente sul rendimento degli azzurri.

Focus anche su alcuni singoli, come Lucca: «Non ha le caratteristiche richieste, incide poco nel gioco». Un’analisi che, come sottolinea Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, evidenzia limiti strutturali e tecnici che hanno frenato la crescita della squadra.

Ma è sulla Serie B che Lo Monaco si sofferma con maggiore attenzione. «È un campionato in cui marzo è decisivo», spiega, sottolineando come la corsa alla promozione e alla salvezza entri ora nel vivo. Come evidenzia Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il dirigente individua nel Palermo una delle squadre che ha rallentato proprio nel momento più delicato.

«Da Palermo-Juve Stabia ci si aspettava una ripartenza verso la promozione diretta», ma il pareggio ha cambiato gli equilibri. Resta la strada dei playoff, ma «sono sempre un terno al lotto». Un passaggio chiave che, secondo Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, riassume perfettamente l’incertezza della Serie B.

Lo Monaco guarda anche alla zona bassa: «Il Pescara sta dando segnali di ripresa, il Bari è tornato in corsa». E sulla Fiorentina aggiunge: «Se mantiene i nervi saldi può salvarsi, ha valori superiori». Infine un giudizio sulla Cremonese: «Mi è sembrata una squadra rassegnata».

Un’analisi a tutto campo che conferma quanto il finale di stagione sia ancora tutto da scrivere, tra sogni promozione e lotte per la sopravvivenza.