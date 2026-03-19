DAZN aumenta i prezzi per i nuovi abbonati: più contenuti ma rincari su Full e Family

DAZN aggiorna il proprio listino e lo fa con un ritocco verso l’alto per i nuovi abbonati. Come riporta Alessio Pediglieri su Fanpage.it, la piattaforma streaming ha rivisto i prezzi dei piani Full e Family, mantenendo però invariati i costi per gli utenti già attivi. Alessio Pediglieri, sulle pagine di Fanpage.it, sottolinea come la strategia punti a tutelare la base attuale, ampliando al contempo l’offerta per il futuro. Ancora Alessio Pediglieri per Fanpage.it evidenzia l’ingresso di nuovi eventi di primo piano nel catalogo DAZN. E sempre Alessio Pediglieri su Fanpage.it rimarca il bilanciamento tra aumento dei costi e crescita dei contenuti disponibili.

Il rincaro riguarda esclusivamente i nuovi clienti. Il piano Full annuale passa da 359 a 379 euro, con un incremento anche sul mensile che sale a 36,99 euro. Ritocco simile anche per il piano Family, inserito in un contesto più ampio di espansione dei diritti sportivi.





La scelta, come spiegato da Alessio Pediglieri su Fanpage.it, arriva dopo due stagioni senza aumenti e si inserisce in una strategia che punta a rafforzare l’offerta. Tra le principali novità spiccano tutte le 104 partite dei Mondiali di calcio 2026, un’aggiunta di enorme richiamo per gli appassionati.

Non solo calcio. Il pacchetto si arricchisce anche con gli Europei di volley maschili e femminili del 2026 e del 2028, oltre all’integrazione dei canali Eurosport HD1 e HD2. Un ampliamento che porterà su DAZN eventi di primo piano come Roland Garros, Giro d’Italia, Tour de France e UFC.

Per gli utenti già abbonati, però, nessun cambiamento: potranno accedere all’intero nuovo catalogo mantenendo il prezzo attuale. Una scelta che, come evidenzia Alessio Pediglieri su Fanpage.it, rappresenta un segnale di continuità verso chi ha già sottoscritto il servizio.

Nel dettaglio, i nuovi prezzi prevedono per il piano Full una formula mensile a 46,99 euro o annuale da 379 euro, mentre il piano Family arriva fino a 619 euro annui. Un investimento maggiore giustificato, secondo la piattaforma, dall’incremento dell’offerta sportiva.

DAZN rilancia dunque la propria proposta puntando su grandi eventi e contenuti esclusivi, cercando di consolidare la propria posizione nel mercato dello streaming sportivo.

DAZN piano Full e piano Family: le nuove tariffe per i nuovi abbonati

Piano Full

Full mensile (con possibilità di svincolo) – 46,99 euro

Full annuale (con pagamento dilazionato in 12 mensilità) – 36,99 euro

Full annuale (con pagamento in unica soluzione) – 379 euro, pari a circa 31,6 euro al mese

Piano Family

Family mensile (con possibilità di svincolo) – 71,99 euro

Family annuale (con pagamento dilazionato in 12 mensilità) – 61,99 euro

Family annuale (con pagamento in unica soluzione) – 619 euro, pari a circa 51,6 euro al mese