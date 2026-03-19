Frosinone-Bari 2-1, bufera social: polemiche sul gol e sul “secondo pallone”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
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Il Frosinone batte il Bari 2-1 e resta agganciato alla zona alta della classifica, ma il risultato passa quasi in secondo piano. A far discutere è l’episodio del gol decisivo, che ha scatenato una vera e propria bufera sui social tra tifosi e appassionati.

Durante l’azione del 2-1, infatti, in campo si nota chiaramente la presenza di un secondo pallone nei pressi della rimessa laterale. Un dettaglio che ha acceso immediatamente il dibattito, con interpretazioni completamente opposte.


I tifosi del Bari gridano allo scandalo: «Gol irregolare, c’era un altro pallone in campo», si legge in diversi commenti. E ancora: «L’azione andava fermata subito, è evidente». C’è anche chi alza i toni: «Così si falsano le partite».

Dall’altra parte, però, la versione dei tifosi del Frosinone è completamente diversa e aggiunge un elemento ancora più polemico. «Il pallone è stato lanciato dalla panchina del Bari», scrivono alcuni utenti. E ancora: «Sono stati loro a buttarlo dentro per perdere tempo e confondere il gioco».

C’è chi prova a smorzare i toni: «Il secondo pallone non ha influito sull’azione, l’arbitro ha fatto bene a lasciar correre». Ma la discussione resta accesa, con commenti ironici e provocatori: «A Frosinone si gioca con tre palloni», oppure «Ormai è una consuetudine».

Altri tifosi entrano nel merito tecnico: «Se il pallone non interferisce direttamente, il gioco può proseguire», mentre qualcuno sottolinea: «Il Bari ha avuto tutta la partita per vincerla, non può attaccarsi a questo episodio».

In mezzo, anche analisi più equilibrate: «Irregolare o meno, resta una situazione che andava gestita meglio», scrive un utente, mentre un altro aggiunge: «Episodio dubbio, ma il Frosinone ha meritato di più».

Il caso resta aperto e destinato a far discutere ancora. Sul campo il verdetto non cambia: il Frosinone porta a casa tre punti pesanti, mentre il Bari esce sconfitto tra polemiche, rabbia e tanti interrogativi.

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