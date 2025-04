Dopo 28 anni il Casarano è tornato in Serie C. Il club ha raggiunto la promozione con quattro giornate d’anticipo, a quota 73 punti. Stagione da incorniciare per l’ex attaccante rosanero Andrea Saraniti, che ha chiuso la stagione con ben 8 reti e tre assist in ben 27 gare disputate. Un’annata da incorniciare per il bomber che è riuscito a rendersi assoluto protagonista per i suoi.

