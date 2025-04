Manchester City: la MLS stuzzica De Bruyne

Stando a quanto riportato da The Athletic, l’addio di Kevine De Bruyne dal Manchester City rimane solo questione di tempo. Il club del City Football Group si appresta a salutare uno dei suoi calciatori più iconici che deve semplicemente scegliere la prossima nuova destinazione.

Ci sarebbero due club statunitensi sulle sue tracce: il New York City, squadra satellite del City Football Group, e il DC United, dove gioca il suo ex compagno di squadra in nazionale belga Christian Benteke.