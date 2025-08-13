Il campione d’Italia SBARCA A TORINO: ufficiale, l’attaccante ha cambiato maglia | E’ tradimento

I granata continuano a sognare in grande: e i tifosi adesso vogliono una “svolta totale” rispetto agli ultimi campionati

Si può dire senza essere smentiti: pochi dubbi, insomma, che a Torino soffi un’aria nuova. Con l’arrivo in panchina di Marco Baroni, tecnico di grande personalità, la società di Cairo ha deciso di cambiare passo, la squadra ha lavorato parecchio quest’estate e si punterebbe a un piazzamento nella “parte sinistra” della classifica. Traguardo che, a sentire anche i supporter, sembrerebbe pienamente a portata di mano. C’è entusiasmo palpabile, insomma, alimentato ovviametne dalle prime mosse di mercato che hanno già portato in granata nomi di spessore.

Una veloce analisi del mercato estivo non fa che confermare che il club ha operato con determinazione e rinforzato ogni reparto. In difesa e a centrocampo sono arrivati elementi in grado di alzare il tasso tecnico e caratteriale della squadra. Certo, non sono mancate cessioni dolorose, ma questa volta l’impressione è che ogni addio sia stato compensato da un innesto di qualità superiore. Sarà dunque un Torino più maturo e pronto ad una “svolta” vera rispetto alle ultime stagioni?

Fra i reparti maggiormente rivoluzionati, di certo, l’attacco, dove il livello si è alzato sensibilmente. Accanto a Duvan Zapata, punto fermo della passata stagione, sono stati aggiunti talenti come Cyril Ngonge e Zakaria Aboukhlal. A supporto della manovra offensiva restano giocatori di grande tecnica come Nikola Vlasic e Che Adams, garantendo a Baroni una trequarti dal potenziale quasi europeo. L’idea è quella di un Torino capace di unire solidità difensiva e incisività in avanti.

Ma non è tutto. La prima parte di mercato ha mostrato un Torino ambizioso, con una dirigenza pronta a cogliere ogni occasione per migliorare la rosa. E l’ultimo arrivo potrebbe essere quello decisivo per far compiere alla squadra il tanto atteso salto di qualità.

Il colpo in attacco è finalmente realtà

Il Toro ha deciso di regalare a Baroni un attaccante di caratura internazionale: Argentino, fresco di esperienze importanti tra Serie A e Champions League, ha completato le visite mediche all’Istituto di Medicina dello Sport e si appresta a vestire la maglia granata. Al suo arrivo in città, una cinquantina di tifosi hanno atteso il nuovo bomber, senza però riuscire a incontrarlo durante i controlli medici di rito.

Un giocatore che porta con sé grinta, fiuto del gol e una mentalità vincente, caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive in una stagione in cui il Torino non vuole accontentarsi di un ruolo da comprimario. Accanto a Zapata, formerà una coppia d’attacco di primissimo livello, capace di impensierire qualsiasi difesa del campionato.

Un campione d’Italia veste granata

L’affare con il Napoli si è chiuso sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni più un ulteriore milione di bonus. Un investimento significativo, che testimonia la fiducia della società nelle potenzialità dell’attaccante argentino. Per il giocatore, che è campione d’Italia in carica, Simeone, questa sarà l’occasione di rilanciarsi come protagonista in Serie A e di scrivere nuove pagine di storia granata.

Con un progetto tecnico solido, un allenatore esperto e un gruppo rinforzato, il Torino di Marco Baroni si prepara così a recitare da protagonista nella prossima stagione. Come detto, la sensazione è che, questa volta, i risultati possano davvero essere “concreti”. E con un “Cholito” in più in campo, beh, sognare l’Europa non sembra più un’utopia…