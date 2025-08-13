Palermo: superata quota 15mila abbonamenti

Attraverso i propri canali ufficiali, il Palermo F.C. ha annunciato con entusiasmo di aver superato quota 15.000 abbonamenti per la nuova stagione, per l’esattezza raggiunte le 15.075 tessere sottoscritte. Un traguardo importante che testimonia la grande passione e il crescente entusiasmo dei tifosi rosanero in vista dell’inizio del campionato.

Con un post social accompagnato dallo slogan “AMUNÌ” e una suggestiva immagine dello Stadio Renzo Barbera, il club ha ringraziato i propri sostenitori e lanciato un invito a continuare su questa strada: “Che dite? Continuiamo così?”.

