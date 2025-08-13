TMW: “Palermo, si insiste per Veroli: si tratta con il Cagliari, chiave nell’obbligo di riscatto”

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato e punta con forza su Davide Veroli, difensore mancino di proprietà del Cagliari. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, i rosanero sono in trattativa avanzata con il club sardo e sembrano vicini alla chiusura dell’affare.

La formula al vaglio sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligatorio in caso di promozione in Serie A del Palermo. Una clausola che potrebbe risultare decisiva per il buon esito della trattativa.

Veroli, classe 2003, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Sampdoria, collezionando 17 presenze in Serie B. Nonostante alcuni problemi fisici, è stato protagonista della salvezza dei blucerchiati, anche grazie al contributo nelle due decisive sfide playout. Il suo agente, Carlo Di Renzo, ha sottolineato a TMW: “Alla sua età, di difensori mancini con queste qualità se ne vedono pochi. Ha dimostrato grande personalità nei momenti chiave della stagione.”

Il difensore vanta anche 4 presenze con l’Italia Under 21 e rappresenta un profilo interessante in ottica presente e futura. Il Palermo ora spinge per portarlo in rosanero e metterlo a disposizione di mister Filippo Inzaghi.