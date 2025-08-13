Coppa Italia, Cremonese-Palermo affidata a Zanotti: le designazioni arbitrali dei 32esimi

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma tra il 15 e il 18 agosto. La gara tra Cremonese e Palermo, in programma sabato 16 agosto alle ore 21.15, sarà diretta dal signor Zanotti.

Ecco la squadra arbitrale completa per Cremonese-Palermo:

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Belsanti – Biffi

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Prenna

Di seguito l’elenco completo delle designazioni arbitrali per tutti i match dei trentaduesimi di finale.

Venerdì 15 agosto

Empoli – Reggiana (18:00)

Calzavara

Cavallina – Emmanuele

IV: La Penna

VAR: Marini

AVAR: Marchetti

Sassuolo – Catanzaro (18:30)

Turrini

Catallo – Monaco

IV: Sacchi

VAR: Paterna

AVAR: Prontera

Sabato 16 agosto

Lecce – Juve Stabia (20:45)

Mucera

Laudato – Cortese

IV: Di Bello

VAR: Meraviglia

AVAR: Monaldi

Genoa – LR Vicenza (21:15)

Ferrieri Caputi

Trinchieri – El Filali

IV: Tremolada

VAR: Gariglio

AVAR: Manganiello

Venezia – Mantova (18:00)

Allegretta

Miniutti – Bianchini

IV: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Santoro

Como – Südtirol (18:30)

Galipò

Di Giacinto – Rinaldi

IV: Manganiello

VAR: Serra

AVAR: Di Vuolo

Cagliari – Entella (20:45)

Perri

Luciani – Pressato

IV: Dionisi

VAR: Baroni

AVAR: Marini

Cremonese – Palermo (21:15)

Zanotti

Belsanti – Biffi

IV: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Prenna

Domenica 17 agosto

Monza – Frosinone (18:00)

Perenzoni

Ricci – Grasso

IV: Pairetto

VAR: Gualtieri

AVAR: Aureliano

Parma – Pescara (18:30)

Crezzini

Palermo – Pistarelli

IV: Abisso

VAR: Giua

AVAR: Mazzoleni

Cesena – Pisa (20:45)

Di Marco

Giuggioli – Colaianni

IV: Chiffi

VAR: Camplone

AVAR: Di Paolo

Milan – Bari (21:15)

Arena

Fontemurato – Votta

IV: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Marinelli

Lunedì 18 agosto

Audace Cerignola – Hellas Verona (18:00)

Massimi

Galimberti – Regattieri

IV: Pezzuto

VAR: Nasca

AVAR: Del Giovane

Spezia – Sampdoria (18:30)

Zufferli

Barone – Laghezza

IV: Piccinini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Rutella

Udinese – Carrarese (20:45)

Bonacina

Ceolin – Scarpa

IV: Rapuano

VAR: Volpi

AVAR: Meraviglia

Torino – Modena (21:15)

Tremolada

Mokhtar – Pascarella

IV: Fourneau

VAR: Ghersini

AVAR: Sozza