Coppa Italia, Cremonese-Palermo affidata a Zanotti: le designazioni arbitrali dei 32esimi
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma tra il 15 e il 18 agosto. La gara tra Cremonese e Palermo, in programma sabato 16 agosto alle ore 21.15, sarà diretta dal signor Zanotti.
Ecco la squadra arbitrale completa per Cremonese-Palermo:
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Belsanti – Biffi
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Prenna
Di seguito l’elenco completo delle designazioni arbitrali per tutti i match dei trentaduesimi di finale.
Venerdì 15 agosto
Empoli – Reggiana (18:00)
Calzavara
Cavallina – Emmanuele
IV: La Penna
VAR: Marini
AVAR: Marchetti
Sassuolo – Catanzaro (18:30)
Turrini
Catallo – Monaco
IV: Sacchi
VAR: Paterna
AVAR: Prontera
Sabato 16 agosto
Lecce – Juve Stabia (20:45)
Mucera
Laudato – Cortese
IV: Di Bello
VAR: Meraviglia
AVAR: Monaldi
Genoa – LR Vicenza (21:15)
Ferrieri Caputi
Trinchieri – El Filali
IV: Tremolada
VAR: Gariglio
AVAR: Manganiello
Venezia – Mantova (18:00)
Allegretta
Miniutti – Bianchini
IV: Ayroldi
VAR: Di Paolo
AVAR: Santoro
Como – Südtirol (18:30)
Galipò
Di Giacinto – Rinaldi
IV: Manganiello
VAR: Serra
AVAR: Di Vuolo
Cagliari – Entella (20:45)
Perri
Luciani – Pressato
IV: Dionisi
VAR: Baroni
AVAR: Marini
Cremonese – Palermo (21:15)
Zanotti
Belsanti – Biffi
IV: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Prenna
Domenica 17 agosto
Monza – Frosinone (18:00)
Perenzoni
Ricci – Grasso
IV: Pairetto
VAR: Gualtieri
AVAR: Aureliano
Parma – Pescara (18:30)
Crezzini
Palermo – Pistarelli
IV: Abisso
VAR: Giua
AVAR: Mazzoleni
Cesena – Pisa (20:45)
Di Marco
Giuggioli – Colaianni
IV: Chiffi
VAR: Camplone
AVAR: Di Paolo
Milan – Bari (21:15)
Arena
Fontemurato – Votta
IV: Sozza
VAR: Maggioni
AVAR: Marinelli
Lunedì 18 agosto
Audace Cerignola – Hellas Verona (18:00)
Massimi
Galimberti – Regattieri
IV: Pezzuto
VAR: Nasca
AVAR: Del Giovane
Spezia – Sampdoria (18:30)
Zufferli
Barone – Laghezza
IV: Piccinini
VAR: Mazzoleni
AVAR: Rutella
Udinese – Carrarese (20:45)
Bonacina
Ceolin – Scarpa
IV: Rapuano
VAR: Volpi
AVAR: Meraviglia
Torino – Modena (21:15)
Tremolada
Mokhtar – Pascarella
IV: Fourneau
VAR: Ghersini
AVAR: Sozza