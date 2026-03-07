Repubblica: “Rosanero a Carrara senza Pierozzi. Arriva la grande occasione per Gyasi”

Palermo Sudtirol 3-0 (109) gyasi

Nel silenzio operativo del centro sportivo di Torretta c’è un calciatore che ha saputo aspettare il proprio momento. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Emmanuel Gyasi è pronto a riprendersi la scena nella sfida contro la Carrarese allo stadio dei Marmi. L’esterno italo-ghanese tornerà infatti titolare sulla fascia destra, complice la squalifica di Pierozzi, e non partiva dal primo minuto da circa un mese, ovvero dalla vittoria contro l’Empoli.

Secondo quanto ricostruisce Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Gyasi nelle ultime settimane ha vissuto un periodo da comprimario, entrando spesso a partita in corso dopo aver iniziato la stagione come uno dei punti fermi negli schemi di Inzaghi. Ora però per il trentaduenne è arrivato il momento di riprendersi il suo spazio: la gara di Carrara rappresenta l’occasione perfetta per tornare protagonista.


La squalifica di Pierozzi cambia gli equilibri e apre la porta alla titolarità dell’esterno. Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, per Gyasi non si tratta soltanto di sostituire un compagno, ma di dimostrare di poter essere un elemento chiave nel sistema di gioco rosanero. Un calciatore abituato al sacrificio e alla duttilità tattica, capace di adattarsi a più ruoli nel reparto offensivo.

Il percorso dell’ex Spezia a Palermo è stato finora segnato da grande disponibilità. Arrivato con l’etichetta del giocatore affidabile e pronto a interpretare diverse soluzioni offensive, Gyasi aveva trovato subito spazio nelle prime sette partite stagionali. Poi un infortunio in allenamento, prima della sfida casalinga contro il Modena, ha rallentato la sua crescita e lo ha costretto a un periodo ai margini delle rotazioni.

Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, nelle ultime otto gare Gyasi ha collezionato appena 139 minuti complessivi e due panchine complete. Numeri che raccontano un periodo complicato, ma che non hanno mai scalfito la professionalità del giocatore, abituato a costruire la propria carriera con sacrificio e continuità.

La storia calcistica di Gyasi parte dai campi della periferia torinese e arriva fino alla consacrazione con lo Spezia, dove è diventato uno dei simboli della squadra capace di conquistare la Serie A. Un percorso fatto di lavoro e dedizione che oggi lo rende uno dei giocatori più esperti della rosa rosanero.

Il ritorno in Toscana – Gyasi è infatti al Palermo in prestito dall’Empoli – aggiunge un ulteriore significato alla sfida contro la Carrarese. Il Palermo si affiderà alla sua esperienza per garantire equilibrio sulla fascia destra, in una partita che potrebbe pesare molto nella corsa agli obiettivi stagionali.

Non sarà soltanto una questione tattica. Inzaghi chiede a Gyasi anche leadership e capacità di collegare i reparti, qualità che in Serie B spesso fanno la differenza tra un pareggio sofferto e una vittoria pesante.

A rendere ancora più calda l’atmosfera della trasferta ci sarà anche il sostegno dei tifosi rosanero. Dopo diverse trasferte con limitazioni, i sostenitori del Palermo torneranno sugli spalti in massa: i 620 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti sono stati esauriti rapidamente, segno di un entusiasmo crescente attorno alla squadra.

