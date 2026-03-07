Repubblica: “Ci sono voluti undici anni, ma la Magione avrà il suo campo. A realizzarlo sarà il Palermo”

Dopo undici anni di attesa e battaglie civiche, il campetto della Magione è pronto a rinascere. Come racconta Claudia Brunetto su Repubblica Palermo, il Palermo avvierà i lavori di riqualificazione dello storico spazio sportivo nel cuore della Kalsa, con l’obiettivo di restituire ai giovani del quartiere un luogo di aggregazione, sport e crescita sociale.

Secondo quanto riportato da Claudia Brunetto su Repubblica Palermo, il Comune di Palermo ha appena firmato la determina che autorizza l’avvio dei lavori nel campetto, da tempo in stato di abbandono. L’intervento dovrebbe partire già entro la fine del mese e avere una durata stimata di circa trenta giorni.





Il progetto prevede la rimozione dell’attuale superficie di gioco e l’installazione di un nuovo manto in erba sintetica di alta qualità. Verranno inoltre installate nuove porte da calcio a cinque, ripristinate la recinzione e l’area di accesso con nuovi pali e un cancello rinnovato. L’obiettivo è restituire alla città uno spazio sicuro e moderno dedicato allo sport.

Come sottolinea Claudia Brunetto nell’articolo pubblicato su Repubblica Palermo, la comunità educante della Kalsa non ha mai smesso di lavorare per il recupero del campetto. Le associazioni del quartiere hanno già risposto alla manifestazione di interesse lanciata dal Comune per gestire l’area una volta completati i lavori, con l’intenzione condivisa di mantenere il campo accessibile gratuitamente ai ragazzi del quartiere.

Il valore dell’intervento è anche simbolico. «La riqualificazione del campetto della Magione rappresenta un intervento di grande valore simbolico oltre che sportivo — ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla — è uno spazio profondamente legato alla memoria e alla storia della nostra città, in un quartiere che richiama il ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Restituire ai giovani un luogo di sport e di aggregazione proprio in quest’area significa rafforzare un messaggio di legalità, partecipazione e crescita civile».

Il progetto nasce nell’ambito di “Palermo in the Community”, iniziativa del club rosanero che finanzierà la riqualificazione del campetto. Come evidenzia ancora Claudia Brunetto su Repubblica Palermo, si tratta della versione locale del programma internazionale “City in the Community”, sviluppato dal City Football Group e già attivo in numerose città del mondo con la realizzazione di decine di campi sportivi destinati ai giovani.

L’idea è quella di individuare figure locali – i cosiddetti “local heroes” – tra gli operatori del terzo settore attivi nel quartiere della Kalsa. Saranno loro a mettere in pratica le metodologie educative sviluppate negli anni dal progetto internazionale. Per questo, nei prossimi mesi arriveranno anche tutor da Manchester per affiancare le realtà associative palermitane.

«Ci sono voluti undici anni per avere una nuova possibilità di recupero del campetto di piazza Magione — ha spiegato Massimo Castiglia, consigliere della prima circoscrizione — Adesso ci auguriamo che la dimensione pubblica promessa dall’amministrazione comunale diventi reale. Sono tante le realtà della Kalsa che hanno aderito alla proposta di condivisione del progetto promossa dal Palermo».

Prima dell’estate, dunque, il quartiere potrebbe avere un campo completamente rinnovato. La gestione sarà affidata alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di trasformarlo in un vero bene comune.

«È uno dei pochi spazi per lo sport gratuito in città e deve essere tutelato», ha dichiarato Giuliana Zaffuto dell’associazione Booq. Anche Lara Salomone dell’associazione Handala ha ricordato il lungo percorso che ha portato al progetto: «È stato un processo lungo e faticoso. Solo recentemente si è scoperto che l’area non era comunale ma privata, una situazione che ci ha fatto perdere anche alcuni fondi regionali. Adesso è importante che una parte del tempo di utilizzo del campetto resti pubblica».