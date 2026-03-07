Serie B, via alla 29ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata
La Serie B torna protagonista con il programma della 29ª giornata, un turno che può incidere in maniera significativa sia nella corsa alla promozione sia nella lotta per evitare la zona retrocessione. Come evidenzia il Corriere dello Sport, la giornata prende il via oggi con diverse sfide distribuite tra pomeriggio e sera, mentre altre gare completeranno il turno nella giornata di domani. Il quadro della situazione viene analizzato proprio dal Corriere dello Sport, che sottolinea come la classifica sia ancora molto corta nelle prime posizioni.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in vetta alla classifica troviamo Venezia e Monza appaiate a quota 60 punti, seguite dal Frosinone con 55 e dal Palermo a 54, a conferma di una lotta promozione apertissima. Il Corriere dello Sport rimarca come il turno possa risultare decisivo per ridisegnare gli equilibri nelle prime posizioni della graduatoria.
Il programma della 29ª giornata
Oggi
Avellino – Padova (ore 15.00)
Spezia – Monza (ore 15.00)
Südtirol – Virtus Entella (ore 15.00)
Venezia – Reggiana (ore 17.15)
Modena – Cesena (ore 19.30)
Domani
Catanzaro – Empoli (ore 15.00)
Frosinone – Sampdoria (ore 15.00)
Mantova – Juve Stabia (ore 15.00)
Carrarese – Palermo (ore 17.15)
Pescara – Bari (ore 19.30)
Il Corriere dello Sport evidenzia come particolare attenzione sia rivolta alla sfida tra Carrarese e Palermo, con i rosanero chiamati a restare agganciati al treno delle prime posizioni. Sempre il Corriere dello Sport sottolinea inoltre l’importanza delle gare che coinvolgono le squadre di vertice, come Spezia-Monza e Venezia-Reggiana, che potrebbero incidere direttamente sugli equilibri della classifica.
La classifica aggiornata
Venezia 60
Monza 60
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Cesena 38
Südtirol 37
Padova 34
Carrarese 32
Empoli 31
Sampdoria 30
Avellino 30
Reggiana 29
Virtus Entella 28
Bari 28
Mantova 27
Spezia 26
Pescara 22
Come ribadisce il Corriere dello Sport, il turno numero 29 rappresenta uno snodo importante della stagione: con ancora diverse giornate da giocare, ogni punto può cambiare gli equilibri sia nella corsa alla Serie A sia nella lotta per non retrocedere.