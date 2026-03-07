Corriere dello Sport: Corriere dello Sport: “Palermo, Pohjanpalo guida l’assalto a Carrara: le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
PALERMO-MANTOVA JOHNSEN

Il Palermo si prepara alla trasferta sul campo della Carrarese con l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino in campionato. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra guidata da Inzaghi dovrebbe presentarsi allo stadio dei Marmi con il consueto sistema di gioco, il 3-4-2-1, puntando sulla qualità dei trequartisti e sulla presenza offensiva di Pohjanpalo come riferimento centrale dell’attacco.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, tra i pali sarà confermato Joronen, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Peda, Bani e Ceccaroni. Sugli esterni spazio ad Augello a sinistra, mentre sulla corsia destra resta aperto il ballottaggio per sostituire lo squalificato Pierozzi.


Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Gyasi appare al momento in vantaggio su Rui Modesto per occupare la fascia destra nel sistema di gioco rosanero. In mezzo al campo dovrebbero agire Segre e Ranocchia, chiamati a garantire equilibrio e qualità nella costruzione della manovra.

Sulla trequarti il tecnico rosanero deve sciogliere gli ultimi dubbi. Palumbo è destinato a partire dal primo minuto, mentre resta aperto il ballottaggio tra Johnsen e Le Douaron per completare il reparto alle spalle di Pohjanpalo. Anche in questo caso, come riferisce il Corriere dello Sport, il norvegese parte leggermente favorito nelle gerarchie della vigilia.

Dall’altra parte la Carrarese di Calabro dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. In porta Blevè, con la difesa composta da Illanes, Imperiale e Calabrese. A centrocampo spazio a Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa e Belloni, mentre in attacco – complice la squalifica di Abiuso – si va verso la coppia formata da Rubino e Finotto.

Tra le assenze spiccano inoltre gli indisponibili Accornero, Schiavi e Oliana. La Carrarese proverà comunque a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà il Palermo. Il match, come ricorda il Corriere dello Sport, è in programma allo stadio dei Marmi con calcio d’inizio alle ore 17.15 e sarà diretto dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Carrarese (3-5-2)

Blevè; Illanes, Imperiale, Calabrese; Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Belloni; Rubino, Finotto.
Allenatore: Calabro.

Panchina: Fiorillo, Olian, Ruggeri, Bouah, Sekulov, Lordkipanidze, Distefano, Melegoni, Rouhi, Gurcio, Torregrossa.
Indisponibili: Accornero, Schiavi, Oliana.
Squalificati: Abiuso.
Diffidati: Ruggeri, Zuelli, Illanes, Oliana.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Magnani, Veroli, Rui Modesto, Gomes, Giovane, Le Douaron, Vasic, Corona.
Indisponibili: —
Squalificati: Blin, Pierozzi.
Diffidati: Bereszynski, Peda, Ranocchia.

Stadio: dei Marmi, Carrara
Orario: 17.15
TV: DAZN, Prime, OneFootball
Arbitro: Piccinini (Forlì)
Assistenti: Garzelli, Regattieri
Quarto uomo: Collu
VAR: Baroni
AVAR: Ghersini

