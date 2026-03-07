Corriere dello Sport: “Palermo, esame Carrarese tra precedenti e numeri”

La sfida tra Carrarese e Palermo si presenta con un bilancio perfettamente in equilibrio nel campionato di Serie B. Come evidenzia il Corriere dello Sport, nelle tre partite disputate finora tra le due squadre nella competizione si registra una vittoria per parte e un pareggio. Tra questi risultati spicca anche il netto successo dei rosanero nella gara di andata, terminata 5-0. Un precedente recente che racconta bene il potenziale offensivo della squadra siciliana, come sottolineato ancora dal Corriere dello Sport nell’analisi statistica che accompagna il match.

Il Palermo arriva alla sfida con numeri particolarmente favorevoli contro le squadre toscane. I rosanero hanno infatti vinto tutte le ultime tre partite disputate contro avversarie della regione in Serie B, segnando complessivamente undici gol e incassandone appena tre. Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, la squadra siciliana non riesce però a ottenere quattro successi consecutivi contro squadre toscane nel torneo cadetto addirittura dal 1956, un dato che rende la trasferta di Carrara ancora più significativa.





Sul piano del rendimento esterno, il Palermo arriva da una battuta d’arresto nell’ultima trasferta di campionato, quella persa per 2-1 sul campo del Pescara. Un risultato che ha interrotto una striscia positiva di sette partite lontano dal Barbera senza sconfitte, caratterizzata da due vittorie e cinque pareggi. Come ricorda il Corriere dello Sport, i rosanero non subiscono due sconfitte consecutive in trasferta dallo scorso novembre, quando arrivarono i ko contro Catanzaro e Juve Stabia.

Interessanti anche le statistiche legate alle modalità di realizzazione delle reti. La Carrarese ha trovato spesso il gol di testa nelle ultime settimane: tre delle ultime cinque reti segnate in casa, autogol esclusi, sono arrivate proprio con questo fondamentale. Un dato che, come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport, rappresenta una crescita rispetto alle precedenti tredici marcature interne del torneo.

Il Palermo, invece, ha mostrato recentemente una maggiore incisività sulle corsie laterali. Tre delle ultime sei reti segnate in trasferta dai rosanero sono infatti arrivate sugli sviluppi di cross, una soluzione che non aveva prodotto alcun gol nelle precedenti dodici marcature esterne della squadra in questo campionato di Serie B.

Infine, i numeri raccontano anche le difficoltà incontrate dalla Carrarese contro le squadre di vertice della classifica. Come riportato dal Corriere dello Sport, la formazione toscana ha conquistato soltanto tre punti nelle partite disputate contro le prime quattro squadre attualmente in graduatoria. Il bilancio è di una vittoria e cinque sconfitte, con cinque gol segnati e sedici subiti in queste sfide.