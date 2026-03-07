Corriere dello Sport: “Palumbo, l’inventore del Palermo”

Il Palermo ha trovato una nuova chiave per alimentare le proprie ambizioni e non riguarda soltanto i gol di Pohjanpalo. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi può contare anche sulla qualità e sulla visione di gioco di Antonio Palumbo, diventato uno dei riferimenti tecnici della manovra rosanero. L’analisi firmata da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport evidenzia come il centrocampista stia vivendo uno dei momenti migliori della sua stagione, confermando il proprio peso specifico nell’economia del gioco del Palermo.

Il numero 5 rosanero è infatti il leader della classifica interna degli assist. Nel match casalingo contro il Mantova ha firmato il decimo passaggio vincente stagionale, raggiungendo il totale registrato lo scorso anno con la maglia del Modena. Come sottolinea Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, proprio contro i virgiliani è arrivato anche il quinto assist destinato a Pohjanpalo, segno di un’intesa che sta diventando uno dei principali punti di forza della squadra guidata da Inzaghi.





Un asse che il Palermo vuole sfruttare anche nella prossima trasferta sul campo della Carrarese. La formazione rosanero arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto nel turno infrasettimanale e, come evidenziato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è ora trovare continuità di risultati per rafforzare le ambizioni stagionali.

Palumbo ago della bilancia

Inzaghi sa bene quanto Palumbo sia centrale negli equilibri della squadra. Il centrocampista campano arriva da una lunga serie di partite giocate con grande continuità: mercoledì contro il Mantova è stato sostituito al 24’ della ripresa dopo quattro gare consecutive disputate per intero. Tuttavia, come ribadisce Antonio La Rosa nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, appare difficile immaginare un Palermo senza il suo contributo dal primo minuto.

Il tecnico può anche valutare qualche rotazione, ma la presenza di Palumbo garantisce qualità e imprevedibilità nella zona nevralgica del campo. Il Palermo di Inzaghi resta una squadra costruita sulla fisicità e sulla corsa, ma con il numero 5 sulla trequarti la manovra guadagna fantasia e creatività. Insieme a Ranocchia nella linea mediana, Palumbo rende il gioco più fluido e lineare, aggiungendo quel tocco tecnico che spesso risulta decisivo.

Il rendimento fin qui è giudicato molto positivo, anche se resta un margine di miglioramento sotto il profilo realizzativo. Il centrocampista è fermo a quota un gol, un dato distante dalle nove reti segnate con il Modena nella scorsa stagione. Una differenza spiegabile anche con il fatto che allora Palumbo era incaricato dei calci di rigore.

Joronen premiato con il cartellino verde

Tra i protagonisti rosanero c’è anche Joronen. Il portiere del Palermo è stato premiato con il “Cartellino Verde”, riconoscimento assegnato dalla Lega di Serie B per promuovere gesti di fair play e correttezza. Il premio arriva dopo un episodio avvenuto durante la gara contro il Pescara. Insieme all’estremo difensore rosanero sono stati segnalati anche Fulignati e Fumagalli.

Intanto la squadra potrà contare anche sul sostegno dei propri tifosi nella trasferta di Carrara. I 620 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti sono andati esauriti rapidamente tra i sostenitori rosanero aderenti al programma di fidelizzazione del club.

In città festeggia anche l’Athletic Club

Nel frattempo Palermo festeggia anche il primato dell’Athletic Club, che grazie alla vittoria ottenuta a Enna ha conquistato il primo posto solitario nel girone I di Serie D. La società ha inoltre annunciato la partecipazione della propria squadra Juniores alla 76ª edizione del Torneo di Viareggio durante una presentazione a Villa Niscemi alla quale ha preso parte anche il direttore generale Giorgio Perinetti, ex dirigente rosanero.