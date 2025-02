Grosso presenta Sassuolo-Brescia: «Domani sarà una gara difficile. Non dobbiamo fare conti»

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida casalinga della 26esima giornata di campionato contro il Brescia, in programma alle ore 15 della giornata di domani, sabato 15 febbraio. Di seguito un estratto delle sue parole:

«L’obiettivo è arrivare pronti, vogliosi e determinati per arrivare alla gara. Inutile fare conti, non li abbiamo mai fatti non inizieremo a farli adesso. La gara di domani sarà difficile contro un avversario che ha qualità, noi dovremo resistere alle difficoltà della gara, esserne a conoscenza, saperle affrontare, per poi tirarle fuori e per ottenere il massimo, e come sempre per ottenere il massimo devi dare del tuo. Maran è un allenatore di tutto rispetto la cui carriera parla per lui, sia per i ragazzi all’interno della squadra che hanno disputato anche tanti campionati di vertice. Sarà una partita di Serie B, ricca di insidie, complicata, e quindi c’è bisogno di una grande prestazione, di una grande partita da parte di tutti, di chi inizia e di chi entra dopo. La mia esperienza a Brescia? Ho trovato delle persone con cui ho lavorato bene. Dove vado mi piace mettere grande passione ed entusiasmo poi non tutto si può decidere, non ho nessun tipo di rimpianto sul mio passato e tutte le cose che ho fatto le porto dentro di me».