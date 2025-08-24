Giornale di Sicilia: “Pierozzi da urlo, Ranocchia è una calamita. Le pagelle di Palermo-Reggiana”
Il Palermo parte con il piede giusto in campionato e lo fa grazie ai suoi uomini chiave. Nelle pagelle di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, spicca la prestazione di Pierozzi, autentico trascinatore sulla fascia destra, autore di un assist e del gol decisivo. Bene anche Pohjanpalo e Bani, mentre Diakité paga qualche ingenuità di troppo.
Bardi 6 – Emozionato al debutto al Barbera da ex. Gli interventi su Reinhart sono ordinaria amministrazione, sul gol non può nulla.
Diakité 5,5 – Generoso come sempre, ma commette errori banali e si fa ammonire con leggerezza. Rischia anche il secondo giallo.
Peda 6 – Recuperato all’ultimo, entra al posto di Diakité e si fa trovare pronto. Attento e vicino al gol.
Bani 6,5 – Sicurezza ed esperienza da veterano di Serie A. Annulla Gondo, sfortunato sulla deviazione che regala il pari alla Reggiana.
Ceccaroni 6,5 – Non solo difesa: accompagna l’azione da mezzala aggiunta quando serve. In crescita costante.
Pierozzi 7,5 – La stella del match secondo il Giornale di Sicilia. Un treno sulla destra: cross perfetto per Pohjanpalo, gol annullato a Brunori su suo assist e la rete del 2-1 che manda in estasi il Barbera.
Ranocchia 6,5 – Fa girare i palloni con ordine e sicurezza. Gestisce bene anche la fase difensiva. Da migliorare solo la velocità.
Palumbo 6 – Uno spezzone utile per crescere di condizione.
Segre 6,5 – Motorino instancabile. Pressa alto, corre, recupera e offre l’assist a Pierozzi per il gol vittoria.
Augello 6,5 – Inizio timido, poi cresce e diventa imprendibile. Cross sempre precisi.
Gyasi 6 – Una zanzara instancabile: si muove senza sosta, crea fastidio e sfiora anche il gol.
Blin 6 – Entra per dare sostanza al centrocampo e ci riesce con l’esperienza.
Brunori 6,5 – Capitano sempre presente. Si muove tanto, segna ma il Var gli cancella il gol. Prezioso per la manovra.
Le Douaron 6 – Solo qualche spunto, entra senza incidere troppo.
Pohjanpalo 7 – Parte lento, poi si scatena con il colpo di testa vincente. Standing ovation al momento della sostituzione.
Corona sv – Entra nel finale.
Inzaghi 7 – Il giudizio di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia è positivo: il suo Palermo è aggressivo, propositivo e paziente. Una squadra che sa reagire e che può solo crescere.
Arbitro Pezzuto 5,5 – Prestazione incerta: lascia correre troppo e prende decisioni discutibili. Bene solo con l’aiuto del Var sul gol annullato a Brunori.