Giornale di Sicilia: “Il Barbera dà spettacolo. È un pubblico da Serie A”

Un’esplosione di amore a tinte rosanero ha accompagnato il debutto casalingo del Palermo. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la sfida contro la Reggiana ha visto sugli spalti del “Renzo Barbera” 30.868 spettatori, un dato che testimonia il clima di entusiasmo ritrovato e che segna un record nell’era del City Football Group.

Il giornalista del Giornale di Sicilia ricorda come la campagna abbonamenti da record, con oltre 15 mila tessere sottoscritte, abbia già dato il segnale della passione del popolo rosanero verso il nuovo progetto. Mai, dal 2022 ad oggi, il Palermo aveva inaugurato il campionato di Serie B davanti a un tale numero di tifosi: basti pensare che alla prima gara casalinga sotto la gestione CFG, contro il Perugia, furono presenti 21.835 spettatori.

Nelle ultime stagioni non sono mancati picchi importanti: nel 2022/23 la sfida Palermo-Brescia, con 32.235 presenti, rimane la partita con la maggiore affluenza ufficiale. Nel 2023/24, invece, il record apparteneva al 3-0 contro il Como con 31.211 tifosi, anche se fu poi proprio la squadra lombarda a conquistare la Serie A a discapito dei rosanero, eliminati dal Venezia in semifinale playoff.

Come ricorda ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, lo scorso anno l’esordio casalingo contro il Cosenza portò 25.787 persone al Barbera, un dato comunque importante ma lontano dall’entusiasmo odierno. Palermo-Reggiana, con i suoi oltre 30 mila spettatori, ha invece segnato un nuovo inizio, accompagnato dalla vittoria della squadra di Inzaghi e da un’atmosfera che profuma già di Serie A.