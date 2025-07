Giornale di Sicilia: “Palermo, servono slot liberi. In cinque con il foglio di via”

PALERMO – Ancora una settimana, poi si fa sul serio: il ritiro in Valle d’Aosta darà il via ufficiale alla stagione 2025/26 del Palermo, ma la rivoluzione è già in corso. Lo scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, analizzando come il club debba muoversi tenendo conto delle regole della Serie B: massimo 18 giocatori “over” in lista, ovvero nati entro il 31 dicembre 2000.

Al momento, Inzaghi ha esattamente 18 elementi over a disposizione, ma i rosanero vogliono intervenire in entrata e questo impone cessioni rapide per liberare slot. Gli esuberi sono già individuati: Insigne, Di Mariano, Nikolaou, Saric e Verre sono fuori dal progetto tecnico.

Cinque nomi fuori dal progetto: trattative e incastri

Sempre secondo quanto riportato da Arena sul Giornale di Sicilia, la lista dei convocati per il ritiro offrirà un primo riscontro sull’avanzamento delle trattative. Saric è prossimo al trasferimento al Modena, inserito nell’affare Palumbo, mentre per Insigne mancano soltanto i dettagli con l’Avellino. Nikolaou è vicino al Bari, anche se il club pugliese non ha ancora affondato il colpo. In caso contrario, il greco partirà per il ritiro e attenderà sviluppi.

Più complesse le uscite di Di Mariano e Verre. Il primo interessa proprio al Bari, ma i dialoghi sono ai primi passi. Il secondo è seguito dal Pescara, ma l’ingaggio elevato complica la trattativa.

Se partono in cinque, tornano in quattro: la partita dei numeri

Se tutte e cinque le uscite si concretizzassero, gli over scenderebbero a 13. Ma gli innesti allo studio del club riporterebbero il totale a 17: si tratta di Augello (1994), Palumbo (1996), Elia (1999) e Cistana (1997). L’eventuale arrivo di un portiere esperto – decisione ormai assodata – riempirebbe l’ultimo slot disponibile.

Come evidenzia ancora Arena sul Giornale di Sicilia, la cessione di uno dei pezzi pregiati non è un’opzione. Il Palermo vuole ripartire dai pochi elementi positivi del 2024/25, ma resta possibile l’addio di qualcuno tra i profili in cerca di riscatto: Diakité e Di Francesco sono i principali indiziati.

Diakité e Di Francesco: valutazioni in ritiro

Entrambi hanno deluso nella scorsa stagione ma sperano in una seconda occasione. Diakité, che ha mercato in Italia e all’estero, potrebbe essere impiegato da “braccetto” difensivo come ai tempi della Ternana. Di Francesco, in scadenza nel 2025, può agire da esterno a tutta fascia o da trequartista sul lato mancino.

Ogni decisione spetterà a Filippo Inzaghi, che li valuterà in ritiro per capire se e dove possano essere ancora utili. La priorità, al momento, resta gestire con lucidità il delicato equilibrio tra uscite e innesti, sotto la lente delle rigide regole sugli over.