Giornale di Sicilia: “Palermo, rivoluzione under”

PALERMO – Prima il rinnovamento, poi la valorizzazione. Ma il problema, ancora una volta, è lo spazio. Il reparto under del Palermo è destinato a una rivoluzione quasi totale dopo un 2024/25 che, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, ha visto rendimenti ben al di sotto delle aspettative. In uscita, le idee sono già tracciate; in entrata si registrano solo sondaggi, ma nessuna operazione concreta.

E poi c’è la questione campo: al momento, tutte le piazze da titolari sono occupate o prossime ad esserlo da giocatori over. Uno scenario già vissuto negli ultimi mesi della passata stagione, che complica ulteriormente le possibilità di inserimento per i più giovani.

Lund, unica chance: ma da comprimario

Secondo Arena sul Giornale di Sicilia, tra gli under, Kristoffer Lund è quello con maggiori possibilità di restare, ma a patto che risolva le sue lacune difensive. Nel 2024/25 è peggiorato anche in fase offensiva, al punto da uscire dai radar della Nazionale statunitense. L’arrivo imminente di Augello rischia di relegarlo al ruolo di riserva.

Peda in ritiro, ma Juve Stabia insiste

Il destino di Peda è in sospeso. Reduce da una buona seconda parte di stagione con la Juve Stabia, verrà valutato da Filippo Inzaghi durante il ritiro. Ma le probabilità che abbia un ruolo centrale sono basse, e le Vespe stanno cercando di riportarlo in Campania.

Prestiti e cessioni: il quadro

Per tutti gli altri under, la strada è segnata. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Appuah ha già salutato per un nuovo prestito al Valenciennes. Toccherà ora a Desplanches, Vasic, Corona e Buttaro. La formula sarà il prestito, secco o con diritto/contro-riscatto per non perdere il controllo sui cartellini.

Solo per Buttaro, che ha diverse richieste tra cui quella del Pescara, si cercherà una cessione definitiva: il futuro del difensore è ormai lontano da Palermo.

Il sogno è tornare nel 2026

Per gli altri, l’obiettivo sarà quello di ritagliarsi spazio in club dove possano giocare con continuità. Soprattutto Corona, reduce da esperienze in Primavera con l’Empoli e in Serie C con il Pontedera, è atteso alla sua prima stagione in B: Juve Stabia e Reggiana (che ha messo gli occhi anche su Vasic) sono in pressing per accaparrarselo.

L’auspicio della dirigenza rosanero, come conclude Arena sul Giornale di Sicilia, è che il talento cresciuto in casa possa tornare a Palermo da protagonista nel 2026/27.