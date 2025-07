Giornale di Sicilia: “Palermo, primi colpi in dirittura: quattro innesti vicini all’annuncio”

Si lavora per consegnare a Filippo Inzaghi un Palermo già rinnovato in vista del pre-ritiro. Le operazioni di mercato sono entrate nella fase calda, e come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’impressione è che manchi ormai poco per annunciare i primi colpi ufficiali. Le trattative per Augello e Palumbo sono virtualmente concluse, mentre per Elia e Cistana si attende solo il via libera finale.

Augello e Palumbo: affari quasi chiusi

Secondo quanto riportato da Arena sul Giornale di Sicilia, Palumbo è in attesa che i rosa e il Modena trovino l’intesa definitiva sull’incastro economico con Saric, pronto a compiere il percorso inverso verso l’Emilia. Per Augello, invece, tutto è definito da giorni e l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Elia resta l’obiettivo, ma spunta Gyasi

Più complessa, scrive ancora Arena sul Giornale di Sicilia, la situazione legata a Elia: il Palermo resta fiducioso, soprattutto per la volontà del giocatore di trasferirsi in Sicilia, ma in viale del Fante c’è sorpresa per i continui tentennamenti dello Spezia. Se l’operazione dovesse saltare, il club è pronto a virare su Gyasi, in uscita dall’Empoli e perfetto per il ruolo di esterno a tutta fascia.

Cistana vicino: c’è anche la Samp, ma i rosa sono avanti

Sul fronte difesa, Cistana è a un passo. Svincolato dal Brescia, è finito anche nel mirino della Sampdoria, ma ha dato priorità al Palermo. Le parti stanno definendo i dettagli contrattuali, e l’obiettivo è chiudere l’accordo prima della partenza per la Valle d’Aosta.

Audero è il primo obiettivo in porta

Per la porta, l’obiettivo numero uno resta Audero, ma la trattativa con il Como richiederà ancora tempo. La dirigenza rosanero vuole prima valutare le condizioni fisiche di Gomis in ritiro. Se l’ex Sampdoria non dovesse ridursi l’ingaggio o non arrivassero segnali di apertura dal club lombardo, il Palermo potrebbe cambiare strada. Le alternative, secondo Arena sul Giornale di Sicilia, sono diverse: Lezzerini, Joronen, Vasquez del Milan e Radunovic del Cagliari.

Per la difesa spuntano nuove idee

Infine, per il secondo difensore centrale non c’è fretta. Restano in piedi i nomi di Marcandalli del Genoa, Gonzalez della Juventus e Bonifazi del Bologna, ma la dirigenza si prende tempo per valutare altri profili. Il piano del Palermo, come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è chiaro: costruire una rosa funzionale ma sostenibile, già pronta a seguire le idee di Inzaghi.