Giornale di Sicilia: “Palermo, prestiti al bivio. Dubbi su Baniya, fine corsa per Henry”

Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha iniziato ufficialmente la fase di valutazione in vista del mercato estivo. Dopo l’eliminazione dai playoff per mano della Juve Stabia, il primo nodo da sciogliere riguarda i calciatori in prestito. Mentre il futuro di Audero è legato a riflessioni contrattuali complesse, per Baniya e Henry la situazione appare più definita.

Baniya, riscatto da valutare

Diverso, scrive Radicini, il discorso che riguarda Rayyan Baniya. Il difensore italo-turco è arrivato lo scorso luglio in prestito oneroso (poco meno di 500 mila euro) dal Trabzonspor, con un diritto di riscatto fissato a poco più di 3 milioni di euro. Il termine per esercitarlo è fine maggio. Qualora il Palermo decidesse di confermarlo, scatterebbe automaticamente un contratto quadriennale.

Il rendimento di Baniya, tuttavia, è stato altalenante. Dopo un avvio promettente, sono arrivate prestazioni miste, con alcuni errori pesanti. Emblematico quello che ha deciso il match contro la Juve Stabia, con il gol di Adorante nato da una sua disattenzione. In stagione ha totalizzato 31 presenze e 2 gol, ma il club dovrà ora valutare se il suo profilo rappresenta ancora una garanzia per il futuro reparto difensivo.

Henry, addio già scritto

Più chiara, invece, la posizione di Thomas Henry. L’attaccante francese farà ritorno al Verona, come sottolinea Radicini, dato che l’obbligo di riscatto sarebbe scattato solo in caso di promozione in Serie A. Il Palermo, inoltre, non eserciterà il diritto di acquisto. Henry, inizialmente considerato una pedina importante per Dionisi, è progressivamente uscito dai radar tecnici.

Dopo gennaio, complice anche la mancata cessione, non è mai più sceso in campo. Zero presenze nel girone di ritorno, due soli gol in 25 apparizioni complessive (considerando anche la Coppa Italia). Un bottino ben al di sotto delle aspettative, che rende il suo addio scontato.

Programmazione estiva: serve un cambio di marcia

Il Palermo, conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ha già iniziato a programmare il futuro, con l’obiettivo di alzare il livello tecnico della rosa e costruire un organico più competitivo per il prossimo campionato di Serie B. I prestiti rappresentano il primo capitolo da riscrivere. Il rendimento della stagione appena conclusa non ha soddisfatto le ambizioni iniziali, e ogni scelta dovrà ora essere ponderata per evitare ulteriori passi falsi.