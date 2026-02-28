Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi sogna un’altra notte magica contro il Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Palermo Entella 3-0 (106) pierozzi

Numeri da protagonista e una crescita costante che lo ha reso uno degli uomini chiave dello scacchiere rosanero. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il rendimento di Pierozzi si può riassumere in cifre che parlano chiaro: sei gol nelle prime 59 partite e cinque nelle ultime 25. Una stagione che, ad oggi, rappresenta la migliore della sua carriera.

Salvatore Orifici, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come l’esterno destro abbia trovato con Inzaghi continuità e incisività sia in fase difensiva che offensiva. Dopo una prima annata condizionata anche da qualche acciacco sotto la gestione Dionisi, il numero 27 ha cambiato passo diventando determinante nell’economia del gioco.


Contro il Pescara, evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Pierozzi affronterà quella che, numeri alla mano, può essere definita la sua vittima preferita. All’andata, nel match del primo novembre – giorno del 125° compleanno rosanero – mise la firma su una prestazione da protagonista con due gol e un assist, massimo in carriera in una singola partita. Una serata che diede il via al ciclo di otto successi consecutivi al “Barbera”.

Nel 3-4-2-1 di Inzaghi il rendimento degli esterni è centrale e, come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Pierozzi è quello che ha raccolto i maggiori dividendi in termini di gol e assist. Il Palermo ha collezionato finora l’85% dei minuti stagionali con lui in campo: un dato che certifica quanto sia diventato insostituibile.

Domani all’Adriatico, scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’esterno è pronto a spingere ancora sulla corsia per accompagnare Pohjanpalo e compagni verso un’altra vittoria esterna. Contro un Pescara in difficoltà, il Palermo punta anche sull’arma Pierozzi per continuare la corsa alla Serie A.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175511

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Grande occasione mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175457

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Non è stato il solito Palermo. Mercoledì dobbiamo tornare a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
844a311d-238c-4cf0-a5db-bcae25414a89

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Dispiaciuti per i nostri tifosi. Il mio errore ha dato fiducia al Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 173234

Pescara-Palermo 2-1, rivivi gli highlights del match dell’Adriatico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
FOTO PALERMO 20 (1) (1)

Pescara-Palermo 2-1: promozione diretta a rischio dopo il ko dell’Adriatico

Rosario Di Stefano Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-01 201726

Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 192921

Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026