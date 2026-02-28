Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi sogna un’altra notte magica contro il Pescara”

Numeri da protagonista e una crescita costante che lo ha reso uno degli uomini chiave dello scacchiere rosanero. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il rendimento di Pierozzi si può riassumere in cifre che parlano chiaro: sei gol nelle prime 59 partite e cinque nelle ultime 25. Una stagione che, ad oggi, rappresenta la migliore della sua carriera.

Salvatore Orifici, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come l’esterno destro abbia trovato con Inzaghi continuità e incisività sia in fase difensiva che offensiva. Dopo una prima annata condizionata anche da qualche acciacco sotto la gestione Dionisi, il numero 27 ha cambiato passo diventando determinante nell’economia del gioco.





Contro il Pescara, evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Pierozzi affronterà quella che, numeri alla mano, può essere definita la sua vittima preferita. All’andata, nel match del primo novembre – giorno del 125° compleanno rosanero – mise la firma su una prestazione da protagonista con due gol e un assist, massimo in carriera in una singola partita. Una serata che diede il via al ciclo di otto successi consecutivi al “Barbera”.

Nel 3-4-2-1 di Inzaghi il rendimento degli esterni è centrale e, come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Pierozzi è quello che ha raccolto i maggiori dividendi in termini di gol e assist. Il Palermo ha collezionato finora l’85% dei minuti stagionali con lui in campo: un dato che certifica quanto sia diventato insostituibile.

Domani all’Adriatico, scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’esterno è pronto a spingere ancora sulla corsia per accompagnare Pohjanpalo e compagni verso un’altra vittoria esterna. Contro un Pescara in difficoltà, il Palermo punta anche sull’arma Pierozzi per continuare la corsa alla Serie A.