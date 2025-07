Giornale di Sicilia: “Palermo, Peda e Gomis sotto esame. Il Padova insiste per Vasic”

Con l’apertura ufficiale del mercato, il Palermo si presenta già ai nastri di partenza con le idee chiare e diverse trattative in fase avanzata. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha lavorato con anticipo per assicurarsi tre rinforzi importanti: Tommaso Augello, Jacopo Segre Palumbo e Salvatore Elia. Le ufficialità sono attese nei prossimi giorni, in tempo per metterli a disposizione di Filippo Inzaghi già all’avvio del ritiro di Châtillon, fissato per il 13 luglio.

Doppio rinforzo in difesa e il nodo Peda

Sul fronte difensivo, il Palermo è alla ricerca di due centrali: uno di piede destro e uno mancino. Il nome di Marcandalli è tra quelli seguiti, ma non rappresenta al momento una priorità assoluta. Più delicata la posizione di Patryck Peda, reduce da una stagione molto positiva alla Juve Stabia: sarà valutato nel corso del ritiro per capire se potrà trovare spazio nel nuovo progetto tecnico.

Portieri: Gomis in bilico, Desplanches parte

Il punto più delicato resta però quello legato alla porta. Come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, il club valuterà attentamente le condizioni di Alfred Gomis, tornato arruolabile dopo il grave infortunio rimediato alla prima giornata contro il Brescia. Prima dello stop, il francese aveva dato buone indicazioni, ma ora spetterà a Inzaghi capire se potrà offrire garanzie sia tecniche che fisiche.

La situazione resta aperta a diversi scenari:

Se Gomis dovesse convincere, resterebbe da titolare, con un secondo da affiancare (tra i nomi c’è anche quello di Lezzerini);

In caso contrario, potrebbe essere retrocesso a riserva, o addirittura ceduto se non ritenuto affidabile dal punto di vista atletico.

Intanto, Sebastiano Desplanches andrà in prestito in Serie B, dove potrà giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita.

Uscite: Pescara su Insigne, Bari su Di Mariano

Sul fronte cessioni, tutto ancora fermo ma con trattative pronte a decollare. Il Pescara è pronto a tentare l’affondo per Roberto Insigne, mentre il Bari segue da vicino Francesco Di Mariano. Situazione bloccata anche per Nikolaou e Valerio Verre, entrambi fuori dai piani tecnici e destinati a cambiare aria.

Infine, su Vasic resta in vantaggio il Padova, ma Cesena e Reggiana osservano interessate, pronte ad inserirsi in caso di rallentamenti.

Come evidenzia ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo è pronto a potenziare l’organico e mettere nelle mani di Inzaghi una squadra competitiva. Toccherà all’ex tecnico della Salernitana dare un’identità precisa a un gruppo che si prepara a una stagione ricca di ambizioni.