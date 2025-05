Giornale di Sicilia: “Palermo, Nikolaou verso l’addio: l’Aek Atene bussa, futuro sempre più incerto”

Sarà la difesa il reparto destinato a subire i cambiamenti più profondi nella prossima stagione del Palermo. Come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei nomi che potrebbe lasciare il gruppo dopo appena un anno è quello di Dimitrios Nikolaou. Il centrale greco, arrivato la scorsa estate con l’etichetta di leader arretrato, non ha convinto né la dirigenza né la tifoseria.

Fortemente voluto da Alessio Dionisi, Nikolaou era stato individuato come uno dei punti fermi su cui rifondare una retroguardia reduce da stagioni altalenanti. Le premesse, però, non si sono concretizzate. Nonostante le buone credenziali – fisicità, senso della posizione e abilità nel gioco aereo – il suo rendimento si è rivelato troppo discontinuo, con errori decisivi che hanno pesato sul giudizio complessivo.

Interesse dell’Aek Atene: si valuta la formula

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il futuro del difensore classe 1998 si sta delineando lontano da Palermo. L’Aek Atene avrebbe manifestato forte interesse per riportarlo in patria. Il club ellenico sta monitorando la situazione con attenzione e potrebbe presentare un’offerta nelle prossime settimane.

Nikolaou è legato al Palermo da un contratto in scadenza nel 2028, motivo per cui sarà necessario individuare una formula gradita a entrambe le parti. Tra le ipotesi al vaglio, un prestito con diritto di riscatto ma non si esclude nemmeno una cessione a titolo definitivo.

Il destino del difensore greco potrebbe quindi segnare uno dei primi tasselli nel processo di rinnovamento del reparto arretrato rosanero. Una scelta che si inserisce nella più ampia strategia del club per la prossima stagione, orientata a rilanciare un progetto tecnico ambizioso e più solido.