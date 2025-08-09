Giornale di Sicilia: “Palermo-Manchester City, cancelli aperti alle 18:15”

Comunque finisca sul campo, la sfida tra Palermo e Manchester City sarà un successo annunciato per lo sport in città. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, gli oltre 35 mila tifosi attesi sugli spalti del “Renzo Barbera” offriranno un colpo d’occhio senza precedenti nell’era del City Football Group.

L’atmosfera si preannuncia elettrizzante: novanta minuti di tifo assordante ed entusiasta, con l’afflusso al “Barbera” previsto già diverse ore prima del fischio d’inizio. I tornelli apriranno alle 18.15, mentre la serata sarà aperta dalla presentazione ufficiale dei rosanero e dallo show musicale di Rose Villain.

All’intervallo, spazio all’emozione con il saluto di Javier Pastore. Come riporta ancora Arena sul Giornale di Sicilia, il club ha predisposto sciarpe, cappelli e magliette celebrative in vendita sul sito ufficiale e nello store dello stadio. Da segnalare anche le misure di sicurezza: divieto di consumo di alcolici, in vigore da venerdì sia nella zona del “Barbera” che nel centro storico.