Giornale di Sicilia: “Palermo, la pista Klinsmann resta calda. Le ultime”

Il precampionato positivo non basta ancora a blindare la maglia da titolare di Gomis. Come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il rendimento dell’ex Rennes ha fornito segnali incoraggianti, lasciando aperta la possibilità di conferma fra i pali. Tuttavia, le valutazioni tecniche e tattiche sul senegalese saranno ultimate solo dopo la gara di Coppa Italia contro la Cremonese.

Il portiere sa di giocarsi molto in queste settimane, mentre sullo sfondo resta vivo l’affare Klinsmann con il Cesena. Secondo quanto riportato ancora dal Giornale di Sicilia, il Palermo potrebbe chiudere l’operazione inserendo lo stesso Gomis come contropartita. Nel frattempo, il club ha ufficializzato l’arrivo di Bardi, estremo difensore esperto che ha firmato un biennale, garantendo solidità al reparto. Saluta invece Desplanches, ceduto in prestito secco al Pescara per accumulare esperienza, con i rosanero che manterranno il controllo sul giovane portiere dell’Under 21.

Il focus di mercato si sposta ora sulla difesa, con la ricerca di un under da affiancare a Ceccaroni. Sul taccuino resta il nome di Veroli del Cagliari, ma la trattativa è rallentata dalle alte richieste economiche del club sardo. Sul fronte uscite, Saric è a un passo dal ritorno all’Antalyaspor, mentre per Vasic si profila una permanenza in Sicilia. Situazione di stallo per Verre e Buttaro, per i quali – come ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia – non si registrano al momento offerte concrete.