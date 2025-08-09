Buon compleanno, mister Inzaghi!
Oggi, sabato 9 agosto, Filippo “Pippo” Inzaghi compie 52 anni. L’attuale allenatore del Palermo, arrivato in rosanero nell’estate 2024, festeggia il suo compleanno in una giornata speciale che lo vedrà protagonista al “Renzo Barbera” nella prestigiosa amichevole contro il Manchester City, valida per l’Anglo-Palermitan Trophy.
Da parte di tutta la redazione di ilovepalermocalcio.com, i più sinceri auguri al mister, con l’auspicio che questa nuova avventura in rosanero sia ricca di soddisfazioni e successi.