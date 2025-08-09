Giornale di Sicilia: “Palermo-Manchester City, le probabili formazioni”

Come riportano le probabili formazioni del Giornale di Sicilia, il “Renzo Barbera” si prepara a vivere una serata di gala con la sfida tra Palermo e Manchester City, valida per la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy. Il match, in programma alle ore 21 e trasmesso in diretta su Dazn, Sky, 1Football e City+, vedrà i rosanero di Filippo Inzaghi affrontare i campioni d’Inghilterra guidati da Pep Guardiola davanti a un pubblico delle grandi occasioni.

Palermo (3-5-2)

Allenatore: Filippo Inzaghi

Titolari: Gomis; Diakité, Bani, Ceccaroni; Gomes, Ranocchia, Segre; Gyasi, Augello; Brunori, Pohjanpalo.

Manchester City (4-3-3)

Allenatore: Pep Guardiola

Titolari: Ederson; Nunes, Ruben Dias, Stones, Aït-Nouri; Bernardo Silva, Reijnders, Gundogan; Doku, Haaland, Savinho.

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)

Stadio: Renzo Barbera – Ore 21, diretta su Dazn, Sky, 1Football, City+