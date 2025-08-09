Giornale di Sicilia: “Notte di festa al Barbera, Palermo-City è uno show”

Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attesa è finita: questa sera Palermo e Manchester City si sfidano al “Renzo Barbera” per la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, match che celebra i 125 anni di storia del club rosanero e le sue origini inglesi, rafforzando il legame con la casa madre del City Football Group.

Non sarà solo un’occasione per ammirare campioni del calibro di Haaland, Bernardo Silva o Gundogan, ma anche una vetrina per mostrare a livello internazionale la passione e il calore della tifoseria palermitana. Il Giornale di Sicilia sottolinea come il confronto metta di fronte due realtà vicine sul piano societario, ma distanti da quello tecnico-tattico: il City è un modello da seguire e inseguire per una piazza che ha fame di calcio, Serie A ed Europa, già assaporata in passato.

Orifici, sul Giornale di Sicilia, ricorda che sarà anche la prima volta di Filippo Inzaghi in panchina al “Barbera”, stadio dove ha giocato solo da avversario, e che il debutto coincide con la sfida a Pep Guardiola, uno dei tecnici più vincenti e influenti della storia recente. Inzaghi dovrebbe schierare un 3-5-2 più prudente rispetto al 3-4-2-1 provato in preseason: in porta Gomis, con Bardi – appena ufficializzato – in panchina; difesa a tre con Diakité (o Peda), Bani e Ceccaroni; in mediana Ranocchia regista affiancato da Gomes e Segre; sulle fasce Gyasi e Augello chiamati a contenere Savinho e Doku. In attacco la coppia Brunori-Pohjanpalo proverà a insidiare la retroguardia inglese.

Tra le fila dei citizens, assente Gvardiol, spazio a Ruben Dias e Stones in difesa, con il centrale inglese che ha espresso entusiasmo per la possibilità di vivere l’atmosfera di un “Barbera” gremito da 34-35 mila spettatori. Il match, trasmesso in oltre 60 Paesi, è il primo atto ufficiale dell’Anglo-Palermitan Trophy, che potrebbe diventare appuntamento fisso tra le due realtà del City Football Group.