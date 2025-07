Giornale di Sicilia: “Palermo, la piazza aspetta risposte concrete”

Quella appena iniziata sarà una settimana cruciale per il mercato del Palermo. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo è fornire a Filippo Inzaghi una prima ossatura della squadra che affronterà la prossima stagione. Fino a questo momento i movimenti ufficiali si sono concentrati sul fronte uscite, con le cessioni di Graves e Aurelio – riscattati rispettivamente da PEC Zwolle e Spezia – e quella in prestito di Appuah al Valenciennes.

Ma il vero nodo da sciogliere riguarda i giocatori fuori dal progetto, che con tutta probabilità non prenderanno parte al ritiro in Valle d’Aosta. In testa alla lista ci sono Saric e Insigne: il primo è destinato al Modena nell’ambito dell’affare Palumbo, il secondo ha già detto sì all’Avellino, in attesa che i due club formalizzino l’accordo.

Più complicate, invece, le trattative con il Bari per Nikolaou e Di Mariano. Il Palermo, spiega Arena, non è disposto a fare sconti per il centrale greco, mentre l’esterno offensivo non è più una priorità per i pugliesi, che puntano ora su Pandolfi del Cittadella. Un’altra partenza imminente è quella di Buttaro, per cui la Carrarese ha superato la concorrenza del Pescara.

In attesa di definire la loro destinazione definitiva, partiranno per il ritiro anche Vasic (seguito da Reggiana, Cesena e più defilato il Padova), Corona (che piace a Juve Stabia e Reggiana) e Desplanches, nel mirino di Cesena e Pescara in caso di uscita di Klinsmann.

Capitolo acquisti

Sul fronte entrate, nonostante qualche rallentamento, non c’è preoccupazione per gli arrivi di Augello e Palumbo. L’esterno ex Cagliari sosterrà le visite mediche tra oggi e domani, mentre per il centrocampista si attende solo il sì definitivo di Saric al Modena.

Per la fascia destra, la pista Elia si è complicata, ma lo Spezia sta lavorando per risolvere gli intoppi. Intanto, il Palermo ha avviato contatti anche con Gyasi dell’Empoli, che rappresenta un’alternativa concreta.

In difesa, i fari sono puntati su Cistana, svincolatosi dal Brescia, e su Lucchesi della Fiorentina come vice Ceccaroni. Per la porta si valutano più profili: il primo obiettivo resta Audero, ma prende quota anche l’ipotesi Lezzerini, altro ex Brescia, che al momento sembra in vantaggio sugli altri nomi sondati.

La settimana è appena cominciata, ma la sensazione – conclude Arena sul Giornale di Sicilia – è che le ufficialità siano ormai dietro l’angolo. La piazza aspetta risposte concrete.