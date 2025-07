Giornale di Sicilia: “Athletic Palermo, attesa per il Velodromo. Ecco dove si svolgerà il ritiro”

Manca solo l’ufficialità per vedere Emanuele Ferraro sulla panchina dell’Athletic Palermo nella prossima stagione. Come scrive Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, la firma è attesa in questi giorni, con l’annuncio che seguirà a stretto giro. Per il tecnico proveniente da Sant’Agata di Militello è pronto un contratto annuale, con un chiaro mandato da parte del direttore generale Giorgio Perinetti: valorizzare la rosa e raggiungere una salvezza tranquilla, evitando i play-out.

Ai saluti invece Filippo Raciti, ormai prossimo alla panchina del Modica (girone B di Eccellenza): mancano solo alcuni adempimenti burocratici. Con lui, potrebbero seguirlo anche alcuni giocatori: Valença, Sangarè e Romano, che sembrano destinati a vestire la maglia rossoblù. In uscita già definita la cessione di Spinola, accasatosi all’Ebolitana.

In difesa restano confermati Crivello e Mazzotta, mentre a centrocampo si ripartirà da Zalazar. Restano invece in bilico Mistretta, Matera e Concialdi, su cui si deciderà nei prossimi giorni insieme al nuovo tecnico. La società punta a consegnare a Ferraro un organico competitivo per affrontare dignitosamente la Serie D.

Intanto è certa l’iscrizione al campionato: la dirigenza nerorosa ha completato tutte le procedure e la documentazione sarà depositata entro la scadenza di giovedì. Per le partite interne, al momento è stato indicato il Cus Palermo, ma la speranza è di ottenere l’ok per giocare al Velodromo Paolo Borsellino, già dal preliminare di Coppa Italia del 24 agosto riservato alle neopromosse.

Come ha dichiarato l’assessore comunale allo sport Alessandro Anello, «abbiamo già inviato la documentazione alla Lega a Roma e attendiamo nelle prossime settimane il sopralluogo da parte dei loro tecnici» per l’omologazione dell’impianto, che dipenderà dalle condizioni attuali del fondo campo.

Infine, si valutano tre località per il ritiro precampionato: Monreale, Petralia e Collesano. La scelta definitiva sarà comunicata a breve.