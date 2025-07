Pasqualin: «Le potenzialità del Palermo sono clamorose, è tra le favorite per la promozione»

«Immobile, Dzeko e De Bruyne sono il riflesso di un mercato iniziato alla grande, ma purtroppo ci interessano poco i calciatori giovani italiani. Il mercato comunque è ancora lungo, c’è tempo…». Così si è espresso l’avvocato Claudio Pasqualin ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, in un’intervista realizzata da Alessio Alaimo.

Interpellato sull’arrivo di Ciro Immobile a Bologna, l’agente ha dichiarato: «La squadra è importante e lui ha una storia personale notevole. Ha lasciato perplessi in Nazionale, ma alla Lazio faceva il suo dovere. Farà bene».

Pasqualin, tra i più noti procuratori italiani, non si è limitato alle valutazioni di mercato ma ha lanciato anche un duro monito sullo stato del calcio italiano: «Un mercato vivace, molto frizzante. Però c’è un problema di fondo». Alla domanda su cosa intenda, ha aggiunto: «Qua si fa finta di niente e si continua a banchettare sui resti di una creatura che non si sa più cosa sia. Il calcio è in crisi e qui facciamo finta di nulla».

Spazio anche all’Under 21, con Pasqualin che ha benedetto l’eventuale nomina di Silvio Baldini: «Lo vedo bene. L’ho sempre stimato e mi piacciono i suoi valori e il modo di inculcarli ai giovani. È una persona tutta di un pezzo. Farà bene, anche se è un po’ particolare».

Infine, uno sguardo alla Serie B che verrà: «Palermo e Venezia sono le due squadre che allo stato attuale si propongono come favorite per salire. Le potenzialità del Palermo sono clamorose. E il Venezia ha preso un allenatore vincente».